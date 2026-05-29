Fuerte choque en cadena y vuelco en la Ruta 5 dejó un camionero herido tras una brusca frenada por un ciclista

Un grave accidente de tránsito se produjo este jueves alrededor de las 10:20 de la mañana sobre la Ruta Nacional N° 5, específicamente a la altura del puente "La Salada", en el límite que divide los partidos bonaerenses de Chivilcoy y Suipacha. El incidente vial se desencadenó cuando un camión Iveco cargado con quesos aminoró la marcha de manera brusca para evitar atropellar a un ciclista que circulaba por el sector.

Ante la inesperada maniobra de emergencia, un segundo camión marca Volkswagen que se desplazaba inmediatamente detrás no logró detener su marcha a tiempo y lo impactó por alcance. La cadena de colisiones se completó cuando un tercer transporte de cargas, un Mercedes Benz acoplado que transportaba maíz, chocó violentamente contra la parte trasera del segundo camión, perdiendo el control por completo y terminando volcado sobre la banquina de la calzada nacional.

El chofer del tercer camión, oriundo de la localidad de Alberti, sufrió heridas de diversa consideración y se convirtió en la única persona que requirió asistencia médica, siendo atendido de urgencia en el lugar por el personal de ambulancias del SAME. Por su parte, el conductor del Iveco, el chofer del Volkswagen, y el ciclista que originó la maniobra resultaron afortunadamente ilesos tras el fuerte impacto.

El operativo de emergencia contó con la participación activa de los Bomberos Voluntarios de Chivilcoy, ambulancias locales y efectivos de la Policía Vial. Como consecuencia del siniestro, de los peritajes de rigor y de las tareas de remoción de los vehículos y los cargamentos dispersos en la zona, el tránsito vehicular sobre la Ruta 5 permaneció totalmente interrumpido durante varias horas de la jornada.

Fuente quepensaschacabuco