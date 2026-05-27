Valeria Arata presidirá la estratégica Comisión de Presupuesto del Senado Bonaerense

La senadora juninense Valeria Arata fue designada como presidenta de la Comisión de Presupuesto e Impuesto del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, considerada la comisión más importante de la Cámara Alta por el peso político e institucional de los temas que allí se debaten.

La designación fue oficializada mediante el Decreto 677 de la Honorable Cámara de Senadores, con fecha 27 de mayo de 2026, y representa un fuerte reconocimiento al trabajo, la capacidad de gestión y la construcción política de Arata dentro del oficialismo provincial.

La Comisión de Presupuesto e Impuesto es estratégica para el funcionamiento del Estado bonaerense, ya que por allí pasan los principales proyectos vinculados a recursos, inversión pública, desarrollo productivo, financiamiento y herramientas económicas fundamentales para la provincia. Se trata de un ámbito clave para el tratamiento de las iniciativas que más interesan al gobierno provincial, a los sectores productivos y a los bonaerenses en general.

Con esta designación, Valeria Arata, senadora del bloque Unión por la Patria, pasa a ocupar un rol protagónico en el escenario político de la Provincia de Buenos Aires, consolidándose como una de las voces de mayor relevancia dentro del Senado bonaerense.

La decisión constituye no sólo un voto de confianza del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, sino también del gobernador Axel Kicillof y de la presidenta del Senado provincial, Verónica Magario.

Además, el Frente Renovador tendrá una presencia central en otras áreas estratégicas del Senado bonaerense. La senadora Malena Galmarini presidirá la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, ámbito donde seguramente se debatirá el futuro esquema electoral y cómo serán las próximas elecciones en la provincia, que tiene un gran impacto en el escenario electoral del país.

Por su parte, el senador Marcos Pisano estará al frente de la Comisión de Transporte, otra de las áreas sensibles para el desarrollo y la integración bonaerense.

Las designaciones reflejan la fortaleza política del Frente Renovador dentro de la coalición de gobierno en la Provincia de Buenos Aires y ratifican el peso específico del espacio liderado por Sergio Massa en la agenda legislativa bonaerense.