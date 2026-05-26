"Les gusta anunciar la llegada de McDonald’s y no ayudar una empresa local”

La recesión económica golpea con dureza al corazón productivo de Junín. El sector de la construcción y sus industrias derivadas atraviesan un escenario complejo, que amenaza directamente la continuidad de los puestos de trabajo. En este contexto, las pequeñas y medianas empresas locales analizan distintas alternativas para sostener ventas.

La gravedad de la situación quedó expuesta en una entrevista brindada por el empresario Guillermo Bardoni, titular de la firma de aislamiento térmico Aislar, al programa “Amanece que no es poco” de LT20 Radio Junín. El referente sectorial describió un panorama alarmante y sin rodeos al afirmar: “Atravesamos el peor momento de todos y la realidad nos asusta un montón, tal es así que de los últimos 25 presupuestos que hice en Junín se pararon 17 en su totalidad”.

El desplome de la actividad privada golpeó incluso a proyectos que ya estaban avanzados, deteniéndose “incluso en obras que ya habían arrancado y llegaron hasta la parte de techamiento”, según explicó el propio empresario a la emisora.

La crisis es tan severa que está obligando a los industriales a tomar medidas extremas para mantener los puestos de trabajo. Al respecto, Bardoni confesó la encrucijada que vive en el día a día para sostener su estructura y detalló: “No quiero gastar plata en otras cosas que no sea el mantenimiento de mis empleados, les dije que hasta junio los puedo aguantar, pero después no sé lo que va a pasar”. El parate no solo afecta a Junín, sino que refleja un congelamiento regional total. “Esta semana directamente no salimos a trabajar, a pesar de que siempre viajo por toda la zona incluida Pergamino, Chacabuco, Salto y Rojas”, lamentó el empresario, graficando el alcance del problema.

El reclamo principal de Bardoni apuntó de manera directa contra la falta de políticas de fomento y contención por parte del Ejecutivo local, cuestionando con dureza las prioridades de la gestión del intendente. Al respecto, el industrial sentenció: “No veo que desde el Municipio se haga nada por las empresas de Junín, se podrían terminar todas las viviendas que quedaron inconclusas en distintos barrios y así dar trabajo a juninenses, pero les gusta anunciar la llegada de McDonald’s y no ayudar una empresa local”. Esta falta de respuestas oficiales genera un fuerte malestar en el sector productivo local, que debe seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales a pesar del nulo acompañamiento estatal: “Es una situación que angustia un montón porque siempre se espera alguna ayuda por parte de la Municipalidad, porque cobran todo y no te perdonan nada; estaría bueno que haya un poco de devolución también”, concluyó el titular de Aislar.

Fuente: La Verdad