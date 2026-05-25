LLA sale a la calle para disputarle el voto al petrequismo

El bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) de Junín convocó a un “Cabildo Abierto” para este lunes 25 de mayo en la Plaza 25 de Mayo, frente al Palacio Municipal, con el objetivo de mantener un intercambio directo con vecinos sobre distintas problemáticas sociales y urbanas.

La actividad fue anunciada por el concejal Diego Carballo, quien sostuvo que la propuesta forma parte de una estrategia política que el espacio libertario buscará replicar en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Objetivo del "Cabildo Abierto por la Libertad"

Desde LLA indicaron que la convocatoria "apunta a recuperar el espíritu fundacional, invitando a los bonaerenses a acercarse con sus ideas, reclamos y propuestas". "Así como aquel 25 de mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la Provincia", resaltaron.

La actividad consistirá en la instalación de mesas militantes frente a los concejos deliberantes de cada municipio, buscando garantizar cercanía con el vecino y visibilidad en cada distrito. Además de funcionarios nacionales, participarán diputados y senadores provinciales y concejales y consejeros escolares, entre otros dirigentes libertarios.