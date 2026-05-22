Frío polar: Tuvieron que cortan el gas a industrias y estaciones de GNC para poder garantizar el consumo de los hogares

La irrupción temprana de una ola polar en pleno mayo volvió a poner bajo tensión al sistema energético argentino. En los últimos días, casi 150 empresas –entre fábricas y estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido (GNC)– se quedaron sin suministro de gas, principalmente en la provincia de Córdoba, debido al fuerte aumento en el consumo residencial.

Distribuidora de Gas del Centro dispuso la suspensión del servicio a alrededor de 130 industrias cordobesas y a bocas de expendio de GNC con contratos interrumpibles, una modalidad que prevé la posibilidad de cortes cuando se prioriza la demanda considerada “prioritaria”: hogares, escuelas, hospitales y clubes. La decisión se tomó en un contexto de temperaturas mínimas cercanas a los 3 grados en la región, muy por debajo de lo habitual para esta época del año.

Desde la Unión Industrial de Córdoba (UIC) expresaron su malestar por la situación y advirtieron que el sector productivo no puede operar bajo un esquema de incertidumbre diaria ni absorber los sobrecostos derivados de recurrir a combustibles alternativos, más caros y menos eficientes. Las empresas afectadas se ven obligadas a frenar líneas de producción, reorganizar turnos y recalcular costos en un contexto ya complejo para la actividad fabril.

Contratos interrumpibles y menor intervención del Estado

Si bien los recortes a usuarios con contratos interrumpibles son habituales durante los meses de invierno, este año el escenario se ve agravado por cambios en la política energética. El Gobierno decidió reducir su participación en la planificación de la oferta y dejó en manos del sector privado la decisión sobre la cantidad y el precio de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) necesarias para cubrir la demanda invernal.

Como resultado, en mayo solo arribaron dos cargamentos de GNL y se prevé la llegada de otros nueve en junio. La industria cuestiona tanto el volumen como el costo de estos embarques, que impactan de lleno en su estructura de precios. De acuerdo con las estimaciones del sector, el gas importado se pagará en torno de los 21,50 dólares por millón de BTU, sin subsidios ni asistencia estatal específica para morigerar el impacto en las empresas.

Alrededor de 150 empresas ya sufrieron restricciones de suministro.

La demanda prioritaria de hogares y servicios esenciales guía las decisiones de corte.

El consumo residencial en el área de Distribuidora de Gas del Centro superaría los 5,7 millones de m³ diarios.

El costo del GNL importado es considerado “excesivo” por el sector fabril.

Un invierno que vuelve a poner presión sobre el sistema

Este es el segundo episodio de cortes significativos de gas en lo que va de 2026: ya a fines de abril se había registrado una situación similar, aunque de menor alcance. El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió la estrategia oficial al remarcar que, con mayor participación privada, se busca eficiencia y cuidado de los recursos: “el sector privado es mucho más eficiente y está en juego su dinero, y a su dinero lo cuidan”, sostuvo.

Con la mirada puesta en junio, las autoridades y los actores del sector energético esperan que la llegada de un barco de GNL al puerto de Escobar cada tres días permita estabilizar el abastecimiento y reducir la necesidad de cortes a la industria. Sin embargo, aclaran que el comportamiento del clima seguirá siendo un factor determinante: una prolongación de la ola polar podría volver a tensionar al sistema.