El diputado juninense Ojeda defendió la desregulación y cuestionó la “inflación legislativa” en el Congreso

El diputado nacional Joaquín Ojeda, oriundo de Junín, respaldó el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el exceso de leyes y regulaciones terminó convirtiendo al Estado en “una máquina de impedir”.

En su discurso, Ojeda cuestionó la idea de que una mayor cantidad de leyes implique automáticamente una mejor calidad de vida y consideró que esa lógica sólo fortalece el poder del Estado sobre los ciudadanos.

“Estamos desde hace siglos con una lógica de que a mayor cantidad de leyes, mayor calidad de vida. Obviamente esto es conveniente para un Estado que mientras más legisla, más poder tiene sobre el ciudadano”, expresó.

El diputado también hizo referencia al concepto de derechos preexistentes y sostuvo que estos no son creados por el Estado. Para ejemplificarlo, citó la obra “Antígona”, de Sófocles. “Estas leyes no son de hoy ni de ayer, sino que viven siempre y nadie sabe desde cuándo existen”, remarcó.

En otro tramo de su exposición, Ojeda criticó lo que definió como una “inflación legislativa” y apuntó contra la cultura política que mide la tarea parlamentaria por la cantidad de proyectos presentados.

“Hoy en día todo está prohibido excepto lo que el Estado permite. Hemos llegado al absurdo de medir el desempeño de un legislador a partir de la cantidad de proyectos que presenta”, afirmó.

En esa línea, defendió la eliminación de normas y regulaciones que, según consideró, obstaculizan la innovación y el desarrollo económico. “Cada ley, cada derecho creado artificialmente, representa un interés particular que termina frenando cualquier reforma significativa”, señaló.

Además, elogió la gestión del presidente Javier Milei y destacó la tarea del Ministerio de Desregulación, al asegurar que ya eliminó “más de 15.000 regulaciones”.

“Reducir el Estado a sus funciones esenciales va a llevar mucho tiempo, pero eso es lo que hemos venido a hacer”, manifestó Ojeda, quien concluyó asegurando que el objetivo del Gobierno nacional es “hacer de Argentina el país más libre del mundo”.