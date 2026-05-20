Según datos oficiales de la Procuración, bajaron casi un 10% las causas penales iniciadas en el Departamento Judicial Junín

La Procuración General de la provincia de Buenos Aires difundió un informe comparativo sobre las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas en el Departamento Judicial Junín, donde se observa una baja del 9,4% en la cantidad total de causas penales entre 2024 y 2025.

De acuerdo al relevamiento, en 2024 se habían iniciado 14.895 causas, mientras que en 2025 la cifra descendió a 13.494, lo que representa 1.401 expedientes menos.

Entre los delitos que registraron las caídas más marcadas aparecen los vinculados contra la propiedad. Los robos bajaron un 27,3%, pasando de 1.094 a 795 casos, mientras que los hurtos disminuyeron un 17,3%, con 1.400 hechos registrados frente a los 1.692 del año anterior.

También descendieron los robos agravados por uso de arma, con una caída del 31,5%, y los hurtos agravados de vehículos dejados en la vía pública, que retrocedieron un 24,8%.

Otro dato relevante es la disminución de las infracciones a la Ley de Estupefacientes, que pasaron de 1.492 investigaciones en 2024 a 1.119 en 2025, lo que representa una baja del 25%.

En relación a los delitos contra las personas, el informe señala que los homicidios consumados se mantuvieron estables, con 15 casos en ambos períodos comparados. Sin embargo, los homicidios culposos descendieron un 23,3%, pasando de 30 a 23 hechos.

En delitos contra la integridad sexual, las causas por abuso sexual simple bajaron un 8,7%, mientras que las denuncias por abuso sexual con acceso carnal tuvieron una leve disminución del 3,7%.

Por otra parte, algunos delitos mostraron incrementos. Las estafas crecieron un 7,8%, pasando de 295 a 318 causas, mientras que las desobediencias aumentaron un 2,4%.

El informe corresponde al Departamento Judicial Junín y fue elaborado con datos del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP), con fecha de corte del 12 de enero de 2025 para el período 2024 y del 11 de enero de 2026 para el período 2025.