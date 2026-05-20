Quebró la fabricante de aires acondicionados Electra y Fedders, dejando 140 empleados despedidos

La Justicia convalidó la quiebra de la compañía Aires Del Sur (ADS), cuya planta operaba en la ciudad de Río Grande y se encargaba de la fabricación de los equipos de aire acondicionado para las marcas Electra y Fedders. Con el cierre, se vieron perjudicados 140 empleados.

La decisión fue formalizada en el Boletín Oficial Provincial de este martes 19 de mayo, en el marco del expediente número 34.513 caratulado “Aires del Sur S.A. s/quiebra perdida por el propio deudor”, tramitado ante la secretaria del Juzgado Civil y Comercial Nº1 del DJN.

La decisión fue requerida por el propio directorio de ADS, presidido por Roberto Ángel Ceretti, quien asumió en noviembre de 2025 y presentó la solicitud de quiebra en febrero de este año. En su presentación judicial, el empresario describió que la empresa estaba bajo un “estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible”.

Los trabajadores ocupan la planta hace casi 2 meses y esta mañana informaron a los medios locales que continuaran con la medida de fuerza reclamando no solo por sus puestos laborales, sino además sus salarios adeudados y buscando retomar la continuidad operativa de la planta.

“Estamos, como trabajadores de Aires del Sur, en conjunto con nuestra organización gremial, ratificando la firme decisión de continuar con la misma convicción del día uno”, mencionaron los empleados en la conferencia, para luego agregar que tras 56 día de tomar la planta “tal vez hoy, en vez de ser el día 57, comience la cuenta de cero, porque hoy comienza otra etapa”.

La caída de esta emblemática fabricante se inscribe además en un contexto de fuerte contracción del consumo interno y de profundos cambios regulatorios y de apertura para la importación en el régimen de promoción industrial fueguino.