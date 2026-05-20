Renovación en la Juventud Radical de Junín: Lisandro León asume la conducción del espacio

La Juventud Radical de Junín informó de manera oficial la renovación de sus autoridades partidarias, dando inicio a una nueva etapa de trabajo y organización interna dentro del espacio juvenil del radicalismo local. La nueva conducción del partido estará encabezada por Lisandro León como presidente, quien liderará el espacio junto a un equipo integrado por dirigentes y militantes jóvenes de la ciudad.

El nuevo esquema de conducción se completa con Abril Torres en la vicepresidencia, Eros Ríos en el cargo de secretario general y Martina Sabus como primera vocal. Asimismo, el equipo directivo cuenta con la participación de Benjamín Festa, Gino Cielo y Piero Cielo en calidad de vocales. La representación externa del espacio estará a cargo de Ian Grippa como delegado seccional, acompañado por Laureno Lancetti en el rol de delegado seccional suplente, junto a un grupo de militantes que ocuparán diversos cargos partidarios.

Desde la nueva conducción señalaron que el principal objetivo de este período será continuar impulsando la participación política de los jóvenes de Junín. Los integrantes de la lista reafirmaron su compromiso de generar ámbitos de diálogo y construcción colectiva, promoviendo de forma activa el involucramiento de las nuevas generaciones en la vida política y social de la comunidad local.

Finalmente, los representantes de la Juventud Radical indicaron que asumirán esta etapa institucional con responsabilidad, apertura y vocación de servicio. La organización remarcó la importancia de trabajar cerca de los vecinos para comprender las problemáticas específicas que atraviesan los jóvenes en la actualidad, sosteniendo que el crecimiento de la ciudad requiere de una juventud comprometida y dispuesta a participar.