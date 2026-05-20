Proponen declarar “Ciudadano Ilustre” al escritor juninense Juan José Becerra

El bloque de Fuerza Patria propuso ante el Honorable Concejo Deliberante de Junín otorgar la declaración de “Ciudadano Ilustre” al escritor juninense Juan José Becerra.

Entre los argumentos, en el proyecto de ordenanza, que pronto se tratará en comisión, se propone “reconocer a Becerra por su destacada trayectoria literaria, cultural y periodística, y por prestigiar el nombre de nuestra ciudad a nivel nacional e internacional”.

Cabe destacar que recientemente, Becerra fue distinguido con el Premio de la Crítica en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, por su novela “Un hombre”, una obra ambiciosa y de múltiples capas que confirma la madurez de su proyecto literario.

En el marco del proyecto presentado, la concejal de Fuerza Patria, Clara Bozzano, explicó: “El pedido tiene que ver con reconocer a un gran escritor, alguien que con su talento nos brinda prestigio y es gran orgullo para los juninenses”.

“Desde nuestro bloque consideramos que corresponde expresar el reconocimiento institucional desde el Honorable Concejo Deliberante ante logros que prestigian a nuestra ciudad y estimulan el desarrollo cultural de las nuevas generaciones”, completaron.

Premio a Leila Guerriero

La concejal Clara Bozzano también ratificó su admiración y reconocimiento hacia la escritora y periodista argentina, oriunda de Junín, Leila Guerriero, quien obtuvo recientemente el Premio Strega Europeo 2026 por La chiamata. Storia di una donna argentina, versión italiana de “la llamada”, la investigación periodística centrada en la vida de Silvia Labayru durante y después de la última dictadura militar argentina.

Este galardón distingue cada año a la mejor obra traducida al italiano y publicada en Italia. Según informó el comité organizador del Premio Strega, el jurado valoró el libro como un “testimonio excepcional” sobre la memoria, la violencia política y la identidad.

“En septiembre de 2024 propusimos y logramos que Leila sea declarada como ciudadana ilustre. Es importante que como sociedad reconozcamos el talento de nuestros actores culturales. Leila es de Junín y es una de las escritoras más prestigiosas de nuestro país”, finalizó Bozzano.