Movilización masiva por la salud pública: organizaciones de Junín marcharon en Buenos Aires contra el ajuste sanitario

Juninenses de distintas organizaciones estuvieron presentes ayer en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la manifestación por la crisis sanitaria nacional, en la denominada Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública.

Representantes de Región Sanitaria III, del Hospital Interzonal, CICOP, Salud Pública y ATE Junín se manifestaron frente al Ministerio de Salud de la Nación.

Gabriel Tuñón, desde ATE Junín, en comunicación con Grupo La Verdad, indicó que el pedido de la organización gremial tuvo que ver con el siguiente punteo:

-Inmediato aumento salarial de emergencia para todos los estatales.

-Regularización del empleo público y urgente pase a planta permanente.

-No al cierre del programa remediar.

-No al vaciamiento del PAMI.

-No al recorte en Salud Mental, Discapacidad y programas específicos.

-No al saqueo del sistema de obras sociales en beneficio de la medicina prepaga

-No a la complicidad del ministro Lugones con los coseguros discriminatorios y extorsivos a Estatales en la Obra Social UP.