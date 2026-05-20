Alarma en el barrio: una dotación de Bomberos extinguió un incendio a metros de una vivienda

Una dotación del Cuartel de Bomberos de Junín debió desplegar un operativo de urgencia tras recibir un llamado que alertaba sobre el presunto incendio de una vivienda en el casco urbano de la ciudad. El hecho generó preocupación momentánea entre los vecinos de la zona por el riesgo potencial de propagación.

El siniestro se registró a las 20:30 horas del martes 19 de mayo, en la intersección de las calles 12 de Octubre y Pueyrredón. Al arribar al lugar con sirenas abiertas, los bomberos constataron rápidamente que el foco ígneo no se desarrollaba dentro de una estructura edilicia, sino en la vía pública, sobre un montículo acumulado de basura general y restos de membranas asfálticas para techos, un material altamente inflamable que generaba densas columnas de humo.

Los servidores públicos accionaron de inmediato mediante el uso de la línea devanadera y el reabastecimiento de agua de la propia unidad pesada. Gracias al rápido y eficaz despliegue técnico de la dotación, el fuego fue extinguido en su totalidad, logrando neutralizar el peligro antes de que afectara los paredones o las conexiones eléctricas de las casas linderas.

Una vez controlada la situación y tras realizar las tareas de enfriamiento del suelo, el personal procedió a la recolección de los materiales utilizados y regresó al cuartel central con la novedad de haber cerrado el servicio sin registrar heridos ni daños materiales de consideración.