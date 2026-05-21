Arata cuestionó al gobierno nacional y a los diputados que votaron la eliminación de Junín de la Zona Fría

La senadora provincial Valeria Arata expresó su profunda preocupación y rechazo ante la media sanción otorgada en la Cámara de Diputados al proyecto que elimina a Junín y a otras ciudades del régimen de Zona Fría, beneficio que actualmente permite amortiguar el impacto de las tarifas de gas en miles de hogares.

“Estamos frente a una decisión profundamente injusta que castiga directamente a miles de familias de Junín y de toda la región. Mientras el costo de vida aumenta y las tarifas no paran de subir, el Gobierno nacional impulsa una medida que le quita un alivio fundamental a los usuarios”, sostuvo Arata.

La legisladora cuestionó además el acompañamiento de los diputados nacionales que votaron a favor de la iniciativa. “Es muy grave que haya representantes que, en lugar de defender a sus comunidades, levanten la mano para quitar derechos y beneficios que impactan directamente en el bolsillo de los vecinos”, afirmó.

En ese sentido, Arata remarcó que la eliminación del régimen implicaría “facturas mucho más caras para miles de hogares juninenses”, y recordó que el beneficio de Zona Fría fue incorporado para compensar las bajas temperaturas y las necesidades energéticas de amplias regiones del país.

“La política energética del Gobierno nacional apunta únicamente al ajuste. No hay una mirada humana ni federal. Se favorece a las empresas mientras se abandona a las familias, a los jubilados, a los trabajadores y a la clase media que cada vez hace más esfuerzo para pagar los servicios”, señaló.

Finalmente, la senadora provincial aseguró que continuará realizando gestiones y acompañando todas las iniciativas necesarias para evitar que la medida avance en el Senado nacional. “Vamos a seguir defendiendo este derecho porque no podemos permitir que Junín pierda un beneficio que significa un alivio concreto para miles de vecinos”, concluyó.