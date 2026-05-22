El PJ de Junín repudió el voto de Joaquín Ojeda por la eliminación de la Zona Fría

El Consejo del Partido Justicialista de Junín expresó su “más enérgico repudio” al voto del diputado nacional Joaquín Patricio Ojeda, representante de La Libertad Avanza, por acompañar la eliminación del régimen de Zona Fría, una medida que, según señalaron, afectará de manera directa a miles de familias juninenses.

Desde el PJ local advirtieron que la decisión implicará un fuerte incremento en las tarifas de gas para más de 30 mil usuarios de la ciudad que actualmente acceden a una tarifa diferencial debido a las bajas temperaturas de la región.

“Mientras miles de vecinos hacen enormes esfuerzos para llegar a fin de mes, el diputado Ojeda decidió votar a favor de quitarles un derecho que ayudaba a aliviar el costo de un servicio esencial”, expresaron desde el espacio político.

Asimismo, remarcaron que “no se trata de una discusión técnica ni administrativa, sino de una medida profundamente injusta que golpea directamente el bolsillo de trabajadores, jubilados, comerciantes y familias enteras”.

En el comunicado, el PJ también apuntó contra las políticas del gobierno nacional y sostuvo que “el ajuste de Javier Milei vuelve a recaer sobre la clase media y los sectores populares”, cuestionando además el rol del legislador nacional por “acompañar una medida contraria a los intereses de los bonaerenses y especialmente de los vecinos de Junín”.

Por otro lado, desde el peronismo juninense criticaron el silencio de otros dirigentes locales del oficialismo frente a una iniciativa que, según indicaron, tendrá consecuencias concretas en la economía cotidiana de la comunidad.

Finalmente, el Partido Justicialista ratificó su compromiso de “seguir defendiendo cada herramienta que permita proteger el poder adquisitivo de los vecinos” y reclamó a los representantes legislativos que “dejen de obedecer ciegamente las órdenes del gobierno nacional y empiecen a defender a las familias juninenses”.