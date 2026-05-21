Peña, historia y arte: Cluster Centro Cultural palpita un sábado a pura tradición y folklore en familia

El fin de semana se anticipa con una atractiva y variada agenda para los amantes de las raíces nativas y el arte independiente en nuestra ciudad. Este sábado 23 de mayo, el espacio Cluster Centro Cultural abrirá sus puertas para desarrollar una jornada integral que combinará talleres prácticos, revisionismo histórico con perspectiva de género y un gran encuentro festivalero pensado para todas las edades.

Las actividades se extenderán desde las 15:00 hasta las 22:00 horas en la sede del centro cultural, configurando un paseo ideal para compartir en familia, con amigos o sumarse a bailar de manera comunitaria.

Cronograma de actividades: de los talleres a la pista

La organización diseñó una grilla progresiva para que los asistentes puedan sumarse a lo largo de toda la tarde según sus intereses:

15:00 hs — Talleres Creativos: Apertura de la jornada con espacios de producción y experimentación artística destinados a chicos, jóvenes y adultos.

17:00 hs — Historias de Mujeres: Un momento dedicado a la literatura y el debate, donde se compartirán relatos y reflexiones sobre la historia argentina y local protagonizada por mujeres.

18:00 hs — Danzas Folklóricas: Clase abierta para todo público, ideal para quienes deseen dar sus primeros pasos en el baile tradicional o pulir sus mudanzas y zarandeos.

19:00 hs — Gran Peña de Cierre: El broche de oro de la jornada llegará a puro canto, guitarra y chacarera, invitando a todos a copar la pista de baile.

Entrada gratuita y precios populares

Desde la conducción de Cluster recalcaron que la entrada al predio es totalmente libre y gratuita para la comunidad, mientras que la participación en las clases y talleres específicos se fijó bajo la modalidad de "precios súper populares" para garantizar que nadie se quede afuera.

Además, para acompañar el clima festivalero y abrigar la tarde, el buffet del centro cultural ofrecerá una propuesta de gastronomía típica, permitiendo a los concurrentes saborear platos tradicionales mientras disfrutan de los espectáculos musicales en vivo.