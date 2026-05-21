Una dotación de Bomberos controló el incendio de una cocina en calle French

Una dotación del Cuartel de Bomberos de Junín debió intervenir de urgencia en horas de la tarde tras recibir un llamado que alertaba sobre el avance de un incendio de estructura en una vivienda familiar. El rápido despliegue de los servidores públicos impidió que las llamas tomaran por completo la propiedad y se propagaran a construcciones linderas.

El operativo se inició a las 14:43 horas de este jueves 21 de mayo, cuando los bomberos fueron convocados a una residencia ubicada en la calle French N° 21. Al arribar al lugar con sirenas abiertas, el personal a cargo del Oficial Ayudante Tomás Smith constató que el foco ígneo se había originado en el interior de una cocina de aproximadamente 5x5 metros, la cual presentaba un cuadro de ahumamiento generalizado y denso.

Los bomberos actuaron con celeridad para cortar el suministro de los servicios y procedieron a realizar exhaustivas tareas de ventilación forzada y natural para disipar los gases acumulados y el calor. Gracias al control temprano de la situación por parte de los propietarios y el posterior aseguramiento de la escena por la dotación, no fue necesario aplicar líneas de agua, logrando contener el peligro de manera limpia y efectiva.

Daños materiales y sin heridos

Como consecuencia del fuego y las altas temperaturas, se registraron daños materiales de carácter parcial que afectaron principalmente a los tirantes de madera del techo del ambiente, la estructura del artefacto de cocina, el cableado del tendido eléctrico y el tiznamiento general de paredes y mobiliario por el humo negro.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni afectadas por la inhalación de monóxido de carbono, razón por la cual no se requirió la presencia de las ambulancias del sistema de salud local.

En el lugar del siniestro prestó un valioso apoyo preventivo el personal policial del Comando de Patrullas Junín, que asistió en el corte de calle y el ordenamiento del tránsito vecinal a bordo del móvil Ro. 25833, bajo las directivas del Sargento Lazarte, hasta que la dotación recolectó sus materiales y retornó de forma segura al cuartel central.