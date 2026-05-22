Luego de casi tres años, el Municipio ejecuta una obra impulsada por el ex concejal Pablo Petraglia

Finalmente, y tras casi tres años de espera, el Municipio comenzó a ejecutar una obra de ordenamiento vial y seguridad para ciclistas y peatones en la zona de calle Roque Sáenz Peña y el acceso a la pasarela sobre las vías del ferrocarril, una iniciativa que había sido presentada oportunamente por el entonces concejal Pablo Petraglia mediante un proyecto de ordenanza en septiembre de 2023.

La propuesta impulsada por Petraglia planteaba la prohibición transitoria de estacionamiento sobre la vereda sur de calle Roque Sáenz Peña, entre Jorge Newbery y Pasaje La Porteña, junto con la construcción de una bicisenda de doble mano para ordenar y brindar mayor seguridad al tránsito de bicicletas que utilizan diariamente la pasarela ferroviaria.

En los fundamentos del proyecto, se advertía sobre el riesgo permanente que sufrían ciclistas y peatones en ese sector, especialmente a partir del cierre de calle Rivadavia por la obra del paso bajo nivel. Allí se señalaba que muchos ciclistas circulaban en contramano o directamente por la vereda para acceder a la pasarela, generando situaciones peligrosas en una zona de alta circulación cercana a la UNNOBA y la estación de trenes.

El proyecto presentado por el bloque de Unión por la Patria proponía además que el Ejecutivo municipal diseñara e instalara una bicisenda transitoria para canalizar el ingreso y egreso de bicicletas hacia el cruce ferroviario, priorizando la seguridad vial y la prevención de accidentes.

“Lo importante es que finalmente se haya entendido la necesidad de intervenir en un lugar donde durante mucho tiempo vecinos, estudiantes y trabajadores circularon en condiciones inseguras. Este proyecto buscaba justamente anticiparse a los problemas y cuidar a quienes usan diariamente ese paso”, había sostenido Petraglia al momento de presentar la iniciativa.

Desde el espacio remarcaron que “muchas veces las buenas ideas tardan en ser escuchadas, pero cuando están pensadas para resolver problemas concretos de los vecinos terminan imponiéndose por necesidad”.

Asimismo, destacaron que la obra que está en ejecución coincide plenamente con los lineamientos y medidas planteadas en aquella ordenanza presentada hace casi tres años, lo que demuestra la importancia de planificar políticas públicas con visión y compromiso con la seguridad urbana.