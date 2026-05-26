Los libertarios coparon la Cuarta Sección con "Cabildos Abiertos" y Junín fue uno de los epicentros

En el marco del 25 de Mayo, La Libertad Avanza llevó adelante una jornada política provincial con la realización del “Cabildo Abierto por la Libertad”, una convocatoria que se replicó de manera simultánea en los 135 municipios bonaerenses y que tuvo también su correlato en distintas ciudades de la Cuarta Sección Electoral. Trenque Lauquen, Junín, Carlos Tejedor y General Villegas son algunos de los ditritos donde los dirigentes violetas salieron a la calle.

La iniciativa, impulsada por el espacio que responde al presidente Javier Milei en territorio bonaerense, tuvo como objetivo abrir instancias de diálogo con vecinos y reunir propuestas que luego puedan traducirse en proyectos para los Concejos Deliberantes de cada distrito.

Desde el sector señalaron que la actividad apuntó a “escuchar a la comunidad” y consolidar el crecimiento territorial del partido violeta en el interior provincial, donde La Libertad Avanza busca seguir ampliando su estructura política de cara a los próximos desafíos electorales.

La convocatoria se enmarcó en una estrategia provincial de fortalecimiento partidario y presencia territorial, con actividades similares en distintos municipios de la Cuarta Sección, donde el oficialismo nacional busca consolidar dirigentes locales y ampliar su representación institucional.