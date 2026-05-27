Arata: “Dato mata relato: el supuesto boom de inversiones no aparece en la realidad”

La senadora provincial Valeria Arata cuestionó el discurso del Gobierno nacional sobre un presunto crecimiento de las inversiones extranjeras en Argentina y aseguró que “los números oficiales muestran exactamente lo contrario”.

“Mientras el Gobierno vende éxito y habla de confianza internacional, la realidad económica demuestra que Argentina quedó última en inversión extranjera directa entre los países relevados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) durante 2025”, expresó Arata.

Según los datos difundidos por el organismo internacional, Brasil registró alrededor de 77 mil millones de dólares en inversiones extranjeras; México más de 40 mil millones; Chile superó los 13 mil millones; Colombia recibió más de 11 mil millones; y Costa Rica cerca de 6 mil millones. Argentina, en cambio, apenas alcanzó los 3.134 millones de dólares.

“Ni el RIGI ni el llamado ‘Super RIGI’ están generando el shock de inversiones prometido. El Gobierno entrega beneficios extraordinarios a grandes capitales, perjudicando a pequeños y medianos productores y a las economías regionales, y ni siquiera así logra impacto real en la economía cotidiana”, afirmó.

La legisladora sostuvo además que “el problema no es solamente atraer dólares”, y advirtió que “sin mercado interno, sin consumo y con una enorme capacidad industrial ociosa, no existe inversión productiva sostenible. Generando cierre de Pymes y miles de argentinos que se quedaron sin trabajo”.

“Por más regímenes especiales que inventen, con un mercado interno completamente deprimido no hay condiciones reales para atraer inversiones genuinas”, agregó.

Arata también alertó sobre datos del propio Banco Central, que reflejan que durante 2025 la cuenta de inversión extranjera presentó déficit por salida de empresas y transferencia de activos al exterior.

A esto se suma la caída de las importaciones de bienes de capital, que retrocedieron un 14%, mientras que las piezas para maquinaria se derrumbaron un 30%.

“No existe ningún milagro productivo. Lo que vemos es una verdadera parálisis productiva”, remarcó la senadora. En ese sentido, detalló que la industria de maquinaria y equipo cayó casi un 20% durante el primer trimestre, mientras que la maquinaria agrícola retrocedió un 26,8%.

“Los números reflejan las consecuencias de un modelo económico que no arranca. Prometen modernización y confianza, pero los datos muestran menos inversión real y menos producción. Hay mucho marketing económico y muy poco desarrollo”, señaló.

Finalmente, Arata advirtió sobre el impacto social de estas políticas: “Detrás de cada indicador hay familias argentinas. El acto desesperado del Gobierno por atraer inversiones extranjeras terminó afectando al entramado productivo nacional, golpeando directamente a las economías regionales y a los productores locales, muchos de los cuales tuvieron que abandonar sus actividades porque producir en Argentina dejó de ser rentable”.