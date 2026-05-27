Escándalo en la Policía Vial: Detienen a tres efectivos vinculados a Junín por una millonaria red de extorsión

Una investigación judicial desarticuló una banda integrada por policías que exigía coimas millonarias a transportistas en las rutas. Entre los ocho detenidos se encuentran un oficial local y dos altos mandos del destacamento vial de la ciudad.

La investigación habría iniciado a partir de hechos que involucrarían a personal de la fuerza de seguridad de Colón.

Como consecuencia de las disposiciones judiciales, se habría procedido a la aprehensión de 8 funcionarios policiales, uno de los cuales sería de nuestra ciudad.

Las imputaciones que pesarían sobre los sindicados serían las de Exacciones ilegales reiteradas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Las aprehensiones tuvieron lugar en las últimas horas y se procedió al alojamiento de los mismos en dos dependencias policiales. En Junín y Arrecifes.

Según piblica el diario democracia, el accionar de la banda se caracterizaba por un método de coerción constante, desplegado presuntamente entre enero de 2024 y noviembre de 2025.

Durante los controles vehiculares de rutina sobre el estratégico corredor de la Ruta Nacional 8 y caminos adyacentes, los efectivos interceptaban a camioneros, transportistas y vehículos de logística de diversas empresas.



Bajo la amenaza de labrar infracciones severas, retener licencias, secuestrar la mercadería o incluso iniciar causas penales y contravencionales,los uniformados exigían una compensación económica. Frente a la urgencia por continuar sus trayectos y evitar millonarias pérdidas comerciales, las víctimas se veían forzadas a ceder ante la presión de la autoridad, detalla el citado medio periodístico

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