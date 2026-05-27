Petrecca apoyó los cambios en "Zona Fría" porque subsidiaba a "personas con piletas climatizadas"

El intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, defendió la eliminación de Zona Fría a cientos de municipios, entre ellos Junín y la región, argumentando que había usuarios que accedían al beneficio cuando no les correspondería.

Al respecto, Petrecca señaló al portal Chacabuco en Red que "no era justo que personas con piletas climatizadas gozaran del subsidio", a la vez que afirmó: "es justo sacarle el beneficio a quien puede pagar, pero hay que proteger a los que tienen menos recursos".

La modificación del régimen de Zona Fría aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados generó preocupación en distintos municipios bonaerenses, especialmente en la Cuarta Sección Electoral, por la cual fue elegido Senador Pablo Petrecca, donde 171.362 usuarios se verían afectados por la medida.

El esquema de Zona Fría otorga descuentos en las tarifas de gas para hogares ubicados en regiones con bajas temperaturas, un beneficio que alcanza a millones de familias en todo el país y que, en gran parte del interior bonaerense, resulta clave para afrontar los costos durante el invierno.

Según el detalle difundido, los distritos de la Cuarta Sección afectados son:

• Alberti: 2.875 usuarios

• Bragado: 12.807

• Carlos Casares: 6.547

• Carlos Tejedor: 2.555

• Chacabuco: 13.051

• Chivilcoy: 21.540

• Florentino Ameghino: 2.595

• General Arenales: 4.640

• General Pinto: 2.247

• General Viamonte: 4.038

• General Villegas: 3.609

• Hipólito Yrigoyen: 3.089

• Junín: 28.480

• Leandro N. Alem: 4.579

• Lincoln: 12.609

• Nueve de Julio: 14.204

• Pehuajó: 12.657

• Rivadavia: 3.588

• Trenque Lauquen: 15.652

Entre los municipios con mayor cantidad de usuarios alcanzados aparecen Junín, con 28.480; Chivilcoy, con 21.540; y Trenque Lauquen, con 15.652.