Los 26 de Scaloni

A catorce días de la Copa del Mundo 2026, este jueves Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 futbolistas que representarán a la Selección Argentina.

El conjunto Albiceleste debutará el 16 de junio ante Argelia, el 22 de medirá con Austria y cerrará su participación en el Grupo J el 27 cuando enfrente a Jordania.

Los convocados:

- Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

- Defensores: Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) Gonzalo Montiel (River), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham) Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

- Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea) y Alexis Mac Allister (Liverpool)

- Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) Nico Paz (Como), Juan Manuel López (Palmeirasy Lautaro Martínez (Inter).