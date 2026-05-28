Investigaban un ataque a tiros en el barrio San Francisco y hallaron un búnker de marihuana

Un violento episodio ocurrido en el barrio San Francisco desencadenó en las últimas horas un sorpresivo hallazgo de estupefacientes por parte de las fuerzas de seguridad locales. Todo comenzó cuando un llamado al sistema de emergencias alertó al Comando de Patrullas sobre la presencia de un herido de arma de fuego en una vivienda de la calle Marrul al 1300 aproximadamente. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que la víctima, un hombre de 33 años, presentaba un impacto de bala en una de sus piernas, por lo que fue trasladado de urgencia al nosocomio local.

Según el relato de la propia víctima, el ataque se produjo momentos antes en la intersección de las calles Copérnico y J. Hernández. Allí, un sujeto con el que mantenía un conflicto previo se le aproximó y le efectuó varios disparos a corta distancia con un arma de fuego corta antes de darse a la fuga.

La investigación penal quedó inmediatamente a cargo del Gabinete Investigativo de la Comisaría Segunda. Mediante la recolección de testimonios clave en la escena del crimen y en las inmediaciones del barrio, los agentes lograron identificar al sospechoso y su posible paradero. Con las pruebas recabadas, la Justicia otorgó una orden de allanamiento de urgencia para un domicilio ubicado en la calle Ituzaingo al 700 aproximadamente.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta por el personal de la Comisaría Segunda y la DDI Junín. Al irrumpir en la finca, los efectivos lograron capturar al presunto agresor. El hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó formalmente notificado de la formación de una causa en su contra bajo la carátula de lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego.

Sin embargo, el procedimiento tomó un rumbo inesperado durante la requisa interna de la propiedad. En medio del registro habitacional, los investigadores descubrieron de urgencia un importante cargamento de cogollos de marihuana que ya se encontraban acondicionados y listos para su consumo o fraccionamiento. Ante esta flagrante situación, las autoridades judiciales intervinientes dispusieron la inmediata aprehensión de la dueña de la vivienda, una mujer mayor de edad, quien quedó imputada por infracción a la Ley de Drogas 23.737.