Tensión en Pergamino: buscan a un delincuente que huyó en un patrullero tras balear a un policía

La tensión se apoderó de Pergamino luego de un feroz enfrentamiento armado entre delincuentes y efectivos del Comando de Patrulla Rural que terminó con un policía herido, un sospechoso baleado y una intensa búsqueda para dar con un prófugo que logró escapar tras robar un patrullero.

El violento episodio ocurrió durante la tarde noche del miércoles sobre la Ruta Provincial 32, frente al predio de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA. Todo comenzó cuando dos policías interceptaron una motocicleta ocupada por dos hombres para identificarlos en medio de un control preventivo.

Según trascendió, mientras los uniformados revisaban una mochila perteneciente a los sospechosos descubrieron elementos que despertaron sospechas, entre ellos precintos. Fue entonces cuando uno de los hombres sacó un arma y abrió fuego a quemarropa contra los agentes, desatando un brutal tiroteo alrededor del móvil policial.

Uno de los efectivos alcanzó a responder la agresión mientras su compañero intentaba informar la situación por radio desde detrás de la puerta del patrullero. En medio del intercambio de disparos, uno de los delincuentes recibió un balazo en el abdomen, aunque los atacantes también lograron herir a un policía con un proyectil que impactó superficialmente en la nuca.

En plena confusión y con los efectivos reducidos, los sospechosos lograron subirse al patrullero rural y escaparon a toda velocidad. Herido y sin posibilidad de perseguirlos, el policía lesionado fue asistido por un automovilista que lo trasladó de urgencia al Hospital San José.

Minutos después, uno de los sospechosos ingresó baleado al mismo centro de salud con una grave herida abdominal y debió ser operado de inmediato. Actualmente permanece internado en terapia intensiva bajo custodia policial.

El patrullero robado apareció abandonado poco después en las inmediaciones de la Unnoba, sobre Ruta 8, mientras los investigadores intentan determinar cómo el delincuente herido llegó hasta el hospital y quiénes colaboraron en la fuga.

Durante la madrugada se realizaron allanamientos de urgencia para intentar capturar al prófugo y secuestrar elementos vinculados al ataque armado. El operativo policial continuaba este jueves con fuerte despliegue en distintos sectores de Pergamino.

Fuente infocielo