NoDocentes universitarios profundizan a el plan de lucha tras el respaldo histórico de las comunidades de Junín y Pergamino

En el marco del plenario del Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), del cual participaron activamente el Secretario General de ATUNNOBA, Cro. Jorge Mendoza, y la Secretaria Gremial, Cra. Cristina Granero, se resolvió por absoluta unanimidad dar continuidad y profundizar el plan de lucha nacional. La medida responde de manera directa al ahogo presupuestario y la alarmante pérdida del poder adquisitivo que sufren las y los trabajadores del sector.

La decisión de los cuerpos orgánicos federativos se da inmediatamente después de una demostración de fuerza social contundente en todo el país y en el caso de la región, en el territorio de la UNNOBA. Al respecto, el Secretario General Jorge Mendoza reflexionó sobre la extraordinaria y masiva adhesión de las comunidades de Junín y Pergamino durante la reciente Cuarta Marcha Federal Universitaria:

"Ese respaldo histórico de la sociedad en las calles de nuestras ciudades no fue solo un acto de presencia; fue un mandato claro y explícito de nuestros pueblos para que no demos un solo paso atrás en la defensa de la Educación Pública. Esa fuerza comunitaria es la que llevamos al Consejo Directivo de FATUN y la que sostiene la legitimidad de nuestro reclamo", enfatizó Mendoza.

Un plan de acción ante un escenario crítico

El Consejo Directivo de FATUN denunció que ya han transcurrido 212 días desde la promulgación de la Ley Nacional N° 27.795 de Financiamiento Universitario sin que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento a la misma, clausurando de hecho la Negociación Colectiva y empujando a los trabajadores Nodocentes a los niveles salariales más bajos desde el retorno de la democracia en 1983.

Frente a este escenario, y con el aval jurídico internacional de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya —que ratificó la legalidad y centralidad del derecho a huelga de la clase trabajadora—, se resolvió por unanimidad el siguiente esquema de fuerza:

Cuatro semanas de protesta y visibilización activa.

Paro Nacional total de actividades, sin concurrencia a los lugares de trabajo, para el próximo viernes 29 de mayo, y los días miércoles 3 y jueves 4 de junio. Cabe destacar que la jornada del 3 de junio contemplará el decidido acompañamiento a las marchas del colectivo “Ni Una Menos”.

Acciones frente al Poder Judicial y la cartera de Educación, articulando una gran réplica federal en los Tribunales Federales de todo el país programada inicialmente para el 9 de junio, con epicentro en la Plaza Lavalle de la CABA.

Desde ATUNNOBA se reafirma que "no hay solución gremial sin solución política". El responsable del conflicto y de la parálisis del sistema es el propio Gobierno Nacional al incumplir sus obligaciones financieras legales. Con el mandato de las bases y el amparo del pueblo de la región, las y los Nodocentes de la UNNOBA continuarán firmes en la lucha.