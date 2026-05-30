Equinoterapia en Junín: firman un convenio para becar a niños sin obra social

El viernes por la mañana en la sede de la Sociedad Rural de Junín (SRJ) se llevó a cabo la rubricación de un acuerdo de colaboración entre el Ejecutivo Municipal y la Fundación de Equinoterapia para profundizar el vínculo estratégico entre ambas instituciones, y brindar becas a chicos y chicas para que puedan participar del taller con caballos a partir del 10 de junio. El intendente Juan Fiorini resaltó la articulación y la importancia de mantener este espacio en funcionamiento para la mejora de la calidad de vida de las personas que asisten.

Una vez concretada la firma del convenio entre las partes, el intendente municipal Juan Fiorini agradeció a la SRJ y la Fundación de Equinoterapia por el trabajo conjunto, y manifestó que “es muy importante para Junín mantener activo este espacio en beneficio de personas con discapacidad y niños de la comunidad, quienes pueden contar con este lugar para el trabajo con caballos”. Luego, afirmó que “la equinoterapia ya tiene una historia en Junín y queríamos que esto se mantenga, por lo cual llevamos a cabo la firma de este convenio para brindar acompañamiento desde el Municipio tanto para los talleres con caballos y la Fundación de Equinoterapia”.

Seguidamente, Fiorini expresó que “la idea de este trabajo conjunto es brindar más oportunidades y posibilidades a más niños de Junín para que puedan participar de este espacio, aprovechar los beneficios pedagógicos y para la salud que conlleva la equinoterapia”. En continuidad, señaló que “con la firma de este convenio incorporamos la posibilidad de brindar becas para distintas personas, y estamos muy contentos por poder brindar esta buena noticia como también por el acompañamiento para que este espacio siga adelante”.

Por su parte, Hernán Guibelalde, presidente de la SRJ y de la Fundación de Equinoterapia, expuso que “ya son muchos años de funcionamiento de esta propuesta integral gracias al trabajo de un montón de personas junto con Silvia (Bozzo) a la cabeza, fue mucho lo que hubo que hacer para llegar hasta acá y consolidar la personería jurídica para la fundación, para lo cual desempeñó un rol clave el ex presidente Alejandro Barbieri”.

“Estamos súper felices por la firma de este convenio de trabajo conjunto con el Municipio, queremos agradecer al intendente Fiorini, como también a Melina Fiel por la posibilidad de haber logrado esto que constituye un apoyo hacia las terapias individuales que se brindan desde la Fundación de Equinoterapia”, mencionó Guibelalde y continuó: “Ya venimos brindando el servicio durante todo el año de manera ininterrumpida, con chicos y chicas que asisten de manera particular, pero había una necesidad de dar respuesta a muchos otros que no cuentan con obra social y estas becas vienen a acompañar desde ese lado”.

Asimismo, aseguró que “esto es un complemento de un trabajo en conjunto de toda la comunidad que se viene dando desde hace muchos años, y que hoy es un poco la coronación de todo este ese esfuerzo realizado a lo largo del tiempo, con la continuidad del trabajo con escuelas que va a empezar dentro de pocos días”.

A su turno, Silvia Bozzo, secretaria de la Fundación Integral de Equinoterapia, contó que “a lo largo de estos años se trabajó mucho para consolidar la fundación como tal, junto con esto nosotros en el 2018 empezamos a trabajar con chicos de escuelas de educación especial y se logró dar continuidad en el tiempo hasta llegar a la actualidad con un enfoque netamente pedagógico, como consecuencia de distintas políticas educativas”. En este sentido, subrayó que “al funcionamiento de la Fundación de Equinoterapia se le suma ahora el taller con caballos, que consiste en salidas pedagógicas que se van a realizar a partir del 10 de junio con los chicos de la Escuela N°501 y la idea es brindar oportunidades también a los de las otras escuelas especiales”.

“Desde que se conformó la Fundación de Equinoterapia estamos funcionando de manera particular para hacer frente a todos los costos que conlleva el mantenimiento de los caballos, como también de los profesionales que están a cargo y como no existe una Ley de Equinoterapia muchas veces se dificulta la cobertura desde las distintas obras sociales”, explicó la secretaria.

A modo de cierre, Silvia Bozzo dijo que “estamos muy contentos por contar con esta colaboración y apoyo por parte de la Municipalidad, como también de la UNNOBA, el Instituto N°20 y el GAD10 y nos llena de satisfacción que este espacio pueda seguir funcionando”.

Fuente: Gobierno de Junín