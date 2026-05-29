Bomberos controlaron un incendio en el lavadero de una vivienda

Una dotación del Cuartel de Bomberos de Junín debió intervenir de urgencia a última hora de la tarde de este viernes 29 de mayo, a raíz de un incendio que se declaró en el interior de una vivienda ubicada en la zona céntrica de nuestra ciudad, más precisamente en la calle Alemania 76. El siniestro generó alarma en el vecindario por la densa columna de humo, pero la rápida respuesta de los rescatistas evitó que el cuadro de situación pasara a mayores.

El llamado de emergencia ingresó al cuartel central a las 18:55 horas. Al arribar al lugar de los hechos, el personal constató que el foco ígneo se encontraba plenamente declarado y concentrado en la estructura destinada al lavadero de la finca.

Operativo técnico y daños materiales

Ante el riesgo inminente, los bomberos procedieron en primera instancia a realizar el corte preventivo del suministro eléctrico de la propiedad. Seguidamente, debido a la enorme cantidad de humo negro y gases tóxicos acumulados en el ambiente cerrado, los operarios debieron colocarse de forma obligatoria sus equipos de respiración autónoma (ERA) para poder ingresar de forma segura al foco del conflicto.

La extinción total de las llamas se logró tras varios minutos de intenso trabajo mediante el uso de una línea de devanadera y los recursos hídricos transportados en la propia unidad de rescate.

Una vez disipado el peligro, el balance técnico del personal arrojó que el fuego afectó de manera total y parcial:

Un termotanque eléctrico (donde se presume que pudo originarse un desperfecto).

Un lavarropas automático y una tabla de planchar.

Una importante cantidad de prendas de vestir que se encontraban en el lugar.

Un ahumamiento generalizado de paredes y techos del recinto.

Sin heridos

Afortunadamente, los especialistas informaron que el sector afectado por el fuego no poseía conexión interna directa con el resto de los ambientes de la casa familiar, lo que funcionó como una barrera edilicia natural que impidió que las llamas se propagaran hacia las habitaciones principales o living del inmueble.

En la vereda de la vivienda, las autoridades policiales y de bomberos mantuvieron una entrevista con el propietario de la finca, identificado formalmente como Juan Eduardo Pizala, quien por fortuna resultó completamente ileso. Tras dar por finalizadas las tareas de enfriamiento y ventilación del perímetro, la dotación oficial regresó a la base pasadas las 20:00 horas para llevar a cabo las correspondientes tareas de mantenimiento, limpieza y recarga de los equipos técnicos utilizados en la emergencia.