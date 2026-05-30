“Riesgo Milei”: las advertencias de Kicillof y el llamado a “fundar una alternativa”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Trabajo, Walter Correa, encabezaron este viernes el cierre del primer Congreso Bonaerense de Trabajo, con el objetivo de discutir el futuro del empleo con una perspectiva federal.

En el hotel Intersur 13 de Julio de la ciudad de Mar del Plata, Kicillof afirmó: “Por las políticas económicas del Gobierno nacional ya cerraron 24 mil empresas y se perdió medio millón de puestos de trabajo. Los únicos sectores que crecen son el primario y el financiero, que no generan empleo, mientras se desploman la industria, el comercio y la construcción”. “Destruir el trabajo formal y los ingresos no son efectos secundarios ni errores de cálculo: son las piezas centrales del modelo económico precarizador que impulsa Javier Milei”, agregó.

“Por eso, hoy el riesgo que enfrenta la Argentina es el 'Riesgo Milei': el verdadero peligro es que el Presidente siga profundizando este desastre económico y se disponga a ejecutar su plan de destrucción más rápido y más profundo”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “A contramano del mundo, tenemos al único Presidente que está rematando la industria nacional y los recursos estratégicos, diciéndole a las corporaciones de afuera que vengan y se lleven todo sin dejar nada para nuestro país”.

El evento, organizado de manera conjunta entre el Ministerio de Trabajo provincial y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), es un espacio de diálogo que reúne a representantes de sindicatos, empresas y del sector público y académico. Durante este jueves y viernes se desarrollaron mesas de debate para promover el trabajo formal y la inclusión laboral, las cuales contaron con la participación de más de seis mil trabajadores y trabajadoras.

Por su parte, Correa remarcó: “En este encuentro superamos ampliamente las expectativas. Hubo participación de todos los sectores del trabajo, con los cuales conformamos un documento que refleja la situación real que vive nuestro país”. “En las dos jornadas contamos con referentes de todas las provincias argentinas: este fue un Congreso federal, no unitario”, agregó.

En ese marco, sesionó el primer Consejo Bonaerense del Trabajo, un ámbito institucional de discusión para el diseño de políticas públicas que incluye a representantes de los 135 municipios, cámaras empresariales y centrales obreras.

Por último, Kicillof subrayó que “los argentinos sabemos muy bien que no hay proyecto de país si no hay participación popular del movimiento obrero y de los empresarios genuinos y nacionales”. “Este Congreso llegó para demostrar que hay otro camino: el de una Nación con ciencia, educación, industria y empleo. Eso es lo que vinimos a reafirmar hoy: gobernar es cuidar a los nuestros y crear trabajo”, concluyó.

Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; su par de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; y el coordinador ejecutivo del Congreso Bonaerense de Trabajo, Gustavo Mariani.

También participaron el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello; el secretario general de FATSA, Héctor Daer; el diputado nacional Hugo Moyano (h); el senador provincial Jorge Paredi; la diputada provincial Laura Aloisi; los intendentes de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; de Navarro, Facundo Diz; de Pila, Sebastián Walker; de Salliqueló, Ariel Succurro; y el concejal de General Pueyrredon Gustavo Pulti.