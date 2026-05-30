Lanzan en Junín una línea de créditos para PyMEs con tasa del 12%: Los detalles

El Gobierno de Junín presentó el programa "Mi PYME", una herramienta de financiamiento que ofrece hasta 5 millones de pesos para comercios e industrias locales. La iniciativa, coordinada con cámaras empresarias, otorga un beneficio especial de doce meses de gracia para los locales afectados por la obra de la calle Rivadavia.

En un esfuerzo conjunto por apuntalar la economía local frente al complejo escenario nacional, las autoridades del Municipio de Junín se reunieron con representantes del sector productivo para coordinar el lanzamiento de una nueva línea de créditos subsidiados. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) y contó también con la participación de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica (CEHG), con el objetivo de definir el alcance y los beneficios del programa denominado "Mi PYME".

Esta nueva herramienta financiera dispone de un monto máximo de hasta 5.000.000 de pesos por solicitante, con el atractivo principal de una tasa de interés fija de apenas el 12%. En cuanto a los plazos de devolución, las condiciones generales establecen un período de gracia de seis meses antes de comenzar a abonar las cuotas. Sin embargo, en una medida diferenciada para mitigar el impacto económico local, los comercios ubicados sobre la calle Rivadavia que se vieron afectados por los trabajos del paso bajo nivel dispondrán de un año entero de gracia.

Con respecto al destino de los fondos, la coordinación del Club de Emprendedores local detalló que los préstamos están diseñados con una amplia flexibilidad operativa. Los comerciantes y empresarios de la ciudad podrán utilizar el capital tanto para el abastecimiento y rotación de stock de mercadería como para la remodelación y el reacondicionamiento edilicio de sus locales, además de otras inversiones esenciales para el sostenimiento de sus actividades.

Las autoridades de las cámaras empresarias presentes destacaron el valor estratégico de esta articulación público-privada. Coincidieron en que la medida representa un alivio fundamental para el comercio y la hotelería en los tiempos actuales, ya que facilitará la inversión y permitirá poner en valor a las pequeñas y medianas empresas de Junín a través de condiciones financieras sumamente favorables.