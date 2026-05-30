Vuelco en Ruta 7: una mujer y un menor hospitalizados tras un siniestro a la altura de El Tornado

Un fuerte siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del predio del mayorista El Tornado, cuando un utilitario Renault Kangoo perdió el control y terminó volcado sobre la banquina. En el vehículo viajaban una mujer y un menor de edad.

A pesar del fuerte impacto, ambos ocupantes lograron salir del habitáculo por sus propios medios. Minutos después, una ambulancia los trasladó de urgencia a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos para recibir asistencia médica y quedar bajo observación preventiva.

En el lugar del hecho se montó un intenso operativo de seguridad. El personal del Cuerpo de Bomberos debió intervenir de inmediato debido a que el rodado presentaba una pérdida importante de combustible. Los efectivos procedieron a cortar el suministro eléctrico de la batería para neutralizar cualquier chispa y evitar un posible incendio en el sector afectado.

Foto y fuente junin24