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Vuelco en Ruta 7: una mujer y un menor hospitalizados tras un siniestro a la altura de El Tornado

El utilitario despistó y volcó en la banquina, lo que generó un fuerte operativo de bomberos por un peligroso derrame de combustible en la zona.

Por Redacción

Sabado, 30 de mayo de 2026 a las 19:47

Un fuerte siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del predio del mayorista El Tornado, cuando un utilitario Renault Kangoo perdió el control y terminó volcado sobre la banquina. En el vehículo viajaban una mujer y un menor de edad.

A pesar del fuerte impacto, ambos ocupantes lograron salir del habitáculo por sus propios medios. Minutos después, una ambulancia los trasladó de urgencia a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos para recibir asistencia médica y quedar bajo observación preventiva.

En el lugar del hecho se montó un intenso operativo de seguridad. El personal del Cuerpo de Bomberos debió intervenir de inmediato debido a que el rodado presentaba una pérdida importante de combustible. Los efectivos procedieron a cortar el suministro eléctrico de la batería para neutralizar cualquier chispa y evitar un posible incendio en el sector afectado.

Foto y fuente junin24