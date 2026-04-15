Cae en Junín un ex policía prófugo por una millonaria estafa bajo la modalidad del cuento del tío

La investigación iniciada por la DDI Junín permitió desarticular la actividad de un ex efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que era intensamente buscado por la Justicia. El caso se originó a fines del año pasado, cuando una vecina de General Viamonte denunció haber sido víctima de una estafa telefónica. En aquella oportunidad, un delincuente se hizo pasar por su sobrino y la convenció de entregar sus ahorros a un supuesto contador que pasaría por su domicilio. La víctima entregó una suma cercana a los 18 mil dólares, 2.500 reales, joyas de oro y realizó una transferencia bancaria de un millón y medio de pesos.

A partir de las tareas de inteligencia, los detectives lograron identificar al sospechoso, quien cumplía el rol de recaudador en la banda. En una primera etapa de la investigación se realizaron allanamientos en el entorno familiar del imputado, donde se recuperaron las joyas sustraídas. También se secuestró un vehículo Citroën C4 que tenía pedido de captura activo por robo, situación que derivó en la detención de un hombre por el delito de encubrimiento.

Finalmente, los investigadores determinaron que el prófugo se ocultaba en una vivienda de la ciudad de Junín. Con la orden judicial correspondiente, se procedió a la irrupción en el domicilio y a la inmediata detención del sujeto. Durante la requisa de la propiedad, los efectivos policiales encontraron un revólver calibre 38 con municiones, lo que generó el inicio de una nueva causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

En el mismo procedimiento, la policía detectó la presencia de cuatro plantas de marihuana que arrojaron un pesaje total de 7,2 kilogramos. Debido a este hallazgo, el propietario de la vivienda, un hombre de 40 años, fue aprehendido por infracción a la Ley de Drogas. El ex policía fue trasladado a la comisaría local para su posterior declaración indagatoria ante las Unidades Funcionales de Instrucción número 4 y 6, y la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes del Departamento Judicial de Junín.