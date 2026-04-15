Remiseros de Junín denuncian caída del 40 por ciento en la actividad por la crisis económica y la llegada de aplicaciones

En declaraciones al programa Amanece que no es poco por LT20 Radio Junín Mario Pérez integrante de la Asociación de Propietarios de Remises de Junín describió el crítico escenario que vive el transporte local El dirigente manifestó que tras muchos años de dedicación al oficio nunca había vivido una situación tan compleja a nivel país como la actual la cual se traduce en un incremento constante de los gastos operativos que los trabajadores ya no pueden afrontar

Pérez subrayó que la crisis económica golpea de lleno en la rentabilidad de los remiseros quienes ven cómo sus costos fijos suben mientras los ingresos se estancan o disminuyen En este contexto de fragilidad económica la llegada de aplicaciones de transporte impactó de manera negativa en un 40 por ciento en el volumen de trabajo lo que termina de configurar un panorama muy complicado para quienes dependen diariamente de este sustento

El representante de la asociación remarcó que aunque mantienen una clientela fiel que todavía los llama el bolsillo del ciudadano está muy afectado y esto repercute directamente en la cantidad de viajes diarios Según explicó el problema no es solo la competencia sino una desregulación del mercado que en medio de la crisis precariza aún más la actividad perjudicando tanto a los choferes tradicionales como a los nuevos trabajadores que buscan ganarse el sustento para llegar a fin de mes

Finalmente Pérez cuestionó la falta de respuesta política ante la urgencia de la situación actual Señaló que mientras los concejales analizan normativas los tiempos de los trabajadores son inmediatos porque la crisis no espera Además enfatizó que no había necesidad de sumar nuevos actores al sistema de transporte de Junín ya que la estructura actual de colectivos taxis y remises se movía bien pero hoy sufre las consecuencias de una economía nacional que no da tregua y una falta de controles que incrementa el riesgo para el sector

Fuente laverdad