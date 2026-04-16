“La universidad no se apaga”: masiva jornada de visibilización en la UNNOBA en defensa de la educación pública

A las 10:00 del 16 abril finalizó en la UNNOBA la jornada “La universidad no se apaga”, iniciativa que llevaron adelante las universidades nacionales nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia.

Durante 24 horas, cada universidad llevó adelante propuestas que se sumaron al quehacer cotidiano de cada institución, y tuvieron como propósito dar visibilidad a la tarea que despliegan las instituciones públicas de educación superior universitaria, a lo largo y a lo ancho del país.

En la UNNOBA, la actividad institucional se concentró en la ciudad de Junín, en el corredor que abarca el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA), el Instituto Académico de Desarrollo Humano (IADH), el Salón de Usos Múltiples «Mario Meoni», la Escuela de Tecnología y la Biblioteca Silvina Ocampo.

Allí, con el acompañamiento de la comunidad de la región se llevaron adelante diversas propuestas que giraron en torno a consignas orientadas a mostrar lo que la UNNOBA representa para la sociedad.

Se realizaron charlas, demostraciones, conversatorios, clases abiertas, visitas guiadas, presentaciones de desarrollos tecnológicos, espacios de atención y asesoramiento sobre becas, actividades científicas. Hubo una muestra de fotografías y mapas, stands de elaboración de banderas, presentaciones de talleres de Extensión y PEPSAM, y talleres de RCP a cargo de la carrera de Enfermería. Además, se instalaron estaciones recreativas y de deportes y hubo clases de actividad física, entre otras acciones.

UNNOBA Radio, en tanto, estuvo presente con una programación especial por streaming. Allí se entrevistó a estudiantes, graduadas y graduados, estudiantes internacionales, docentes, no docentes, investigadores, becarios y autoridades universitarias, en una pluralidad de voces que tuvieron como denominador común el relato de vivencias relacionadas a la universidad pública, como así también una descripción de la difícil coyuntura que atraviesan las universidades.

Todas estas propuestas se llevaron adelante sin afectar el normal desarrollo de las actividades de rutina que se realizan en la Universidad, es decir que las clases se dictaron en sus horarios y lugares habituales, los exámenes se tomaron tal cual lo establecido en el calendario académico y se desarrollaron con normalidad los talleres de Extensión.

Acompañados por la comunidad

Desde la UNNOBA plantearon que la iniciativa «La Universidad no se apaga» apuntó a sumar propuestas culturales, científicas y de extensión, además de talleres, muestras y espacios que sirvieron para el encuentro con la comunidad. «Una vez más la sociedad, nos acompañó porque entiende que lo que estamos reclamando no son privilegios, sino el cumplimiento de una ley que le devuelve previsibilidad al sistema universitario», dijeron, al tiempo que recordaron que este sistema se ha visto «seriamente afectado por la arbitrariedad con la que se ha avasallado el funcionamiento de las universidades». «Se avasalló, además, el derecho de los propios ciudadanos que ven en la universidad una herramienta de valiosa de transformación social”, insistieron.

Cuidar lo que nos hace bien

Bajo el lema “Cuidemos lo que nos hace bien” la iniciativa impulsada desde el CIN se sustentó en la convicción de que sin financiamiento y sin salarios dignos, «lo que produce, genera y crea la universidad pública argentina, se va apagando«.

La jornada se dio luego de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmara la medida cautelar que obligó al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo exigió la actualización de los salarios docentes y no docentes y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.