Arata cruzó al Gobierno nacional por recorte del Programa Remediar: "Es un ajuste a la salud de millones de argentinos"

La senadora bonaerense Valeria Arata presentó en el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires un proyecto para expresar su “profunda preocupación y enérgico repudio” ante la eventual eliminación, discontinuidad o desfinanciamiento del Programa Remediar, y cuestionó con dureza al Gobierno nacional por avanzar en medidas que “impactan de lleno en los sectores más vulnerables”.

“Estamos frente a una decisión que no es técnica ni administrativa: es un ajuste. Y es un ajuste que recae directamente sobre la salud de millones de argentinos que dependen del sistema público”, afirmó Arata.

En ese sentido, la legisladora del Frente Renovador exigió al Estado Nacional que garantice la continuidad del programa, y advirtió que, de no hacerlo, debería transferir a las provincias los fondos necesarios para sostener la provisión de medicamentos esenciales en los centros de salud.

“El Gobierno nacional no puede desentenderse de una política pública que hace más de 20 años garantiza el acceso a medicamentos. Si decide retirarse, tiene la obligación de hacerse cargo de las consecuencias y no trasladar el problema a las provincias y municipios”, sostuvo.

El Programa Remediar abastece a más de 8.000 centros de salud en todo el país y cubre cerca del 80% de las consultas más frecuentes, alcanzando a alrededor de 19 millones de personas. Para Arata, su posible desfinanciamiento “forma parte de una lógica de retiro del Estado que deja a millones sin respuestas en un contexto de creciente crisis económica”.

“Mientras cae el poder adquisitivo y cada vez más argentinos pierden cobertura médica, el Gobierno decide recortar en medicamentos. Es una combinación peligrosa que pone en riesgo tratamientos, agrava enfermedades y termina saturando hospitales”, advirtió Valeria Arata.

Además, remarcó el impacto desigual que tendría la medida en el interior bonaerense: “En muchas localidades, el centro de salud es la única puerta de acceso a medicamentos. Eliminar Remediar es, directamente, dejar a esas comunidades sin atención”.

Por último, la senadora del Frente Renovador fue contundente: “La salud no puede ser la variable de ajuste. Vamos a defender cada herramienta que garantice derechos y vamos a exigirle al Gobierno nacional que deje de mirar para otro lado frente a una realidad que empeora día a día”.