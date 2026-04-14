Vacunación antigripal: farmacias de Junín denuncian falta de stock y demoras administrativas

La campaña de vacunación antigripal en la ciudad de Junín atraviesa un escenario de profunda incertidumbre. Lucas López, presidente del Colegio de Farmacéuticos local, advirtió sobre una drástica reducción en la llegada de dosis, asegurando que las farmacias están recibiendo apenas la mitad de las unidades en comparación con años anteriores. Según el dirigente, mientras que en temporadas pasadas algunos establecimientos manejaban promedios de entre 80 y 150 vacunas, este año los cupos se han visto limitados a un máximo de 40 o 50 unidades, dándose incluso casos críticos donde solo se entregaron 20 dosis por farmacia.

Esta escasez se produce en un contexto de tensión política y administrativa. Desde el sector farmacéutico señalan que la transición de la campaña, que este año dejó de estar bajo la órbita directa de PAMI para pasar a depender del Ministerio de Salud, generó demoras operativas y falta de definiciones claras. López explicó que la decisión sobre si las farmacias participarían o no del operativo se tomó de manera tardía, lo que afectó la previsibilidad del sistema. A esto se suma una reducción en los honorarios profesionales aceptada por el Colegio con el único fin de no desplazar la vacunación del ámbito farmacéutico y preservar la calidad del servicio de salud.

La preocupación se extiende también a otras patologías respiratorias, ya que hasta el momento no se han entregado unidades de la vacuna contra la neumonía, a pesar de las promesas oficiales de provisión. La situación ha generado acusaciones del Gobierno de la provincia de Buenos Aires a la administración nacional por la responsabilidad en la distribución de los insumos necesarios para afrontar la demanda estacional.

Actualmente, el sistema en las farmacias prioriza a los mayores de 65 años, quienes pueden acceder a la inmunización sin prescripción médica presentando su carnet, mientras que los menores de esa edad requieren receta. Sin embargo, con un stock que se agota en cuestión de horas, el sector permanece a la espera de nuevos envíos para dar respuesta a los afiliados y pacientes que dependen de la cobertura de sus obras sociales.

Fuente laverdad