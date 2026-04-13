Alerta en los CAPS de Junín: el cierre del programa Remediar deja sin medicación gratuita a miles de vecinos

El sistema de salud pública de Junín enfrenta una de sus crisis más profundas tras la confirmación oficial del cierre del Programa Remediar. La medida, comunicada por el Ministerio de Salud de la Nación, corta un suministro que durante más de dos décadas fue el sostén de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en los distintos barrios de la ciudad y las localidades del partido.

Hasta marzo, los "botiquines Remediar" llegaban mensualmente a las salitas locales, permitiendo que los vecinos sin obra social retiraran de forma gratuita antibióticos, analgésicos, antihipertensivos y medicación pediátrica tras su consulta médica. Con la nueva disposición, este envío masivo de 79 presentaciones de fármacos será reemplazado por una línea mínima de cuidado cardiovascular que incluiría apenas tres medicamentos.

Un golpe al bolsillo y a la prevención

En Junín, donde la demanda en el sistema público ha crecido debido al aumento de los costos de la medicina privada y los medicamentos en farmacias, el impacto es doble. Fuentes sanitarias locales advierten que el programa garantizaba el 80% de las consultas del primer nivel de atención.

"El Remediar no es solo una caja de remedios, es lo que permite que un vecino con una infección respiratoria o un cuadro de diabetes no termine en la guardia del Hospital Interzonal (HIGA) por falta de tratamiento a tiempo", explican profesionales de salud de la región.

El cronograma del recorte

Si bien el programa terminó formalmente el 1º de abril, Nación anunció una "compra de emergencia" para sostener el stock durante mayo y junio. Sin embargo, a partir de julio, la incertidumbre es total. Sin el aporte nacional, la Municipalidad de Junín y la Provincia de Buenos Aires deberán evaluar cómo financiar la compra de insumos básicos para que las estanterías de los CAPS no queden vacías.

Reclamos cruzados

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó la medida como una "atrocidad sanitaria". Mientras tanto, en el ámbito local, se espera que el Concejo Deliberante trate proyectos para declarar la preocupación por la interrupción de estos suministros, que afectan directamente a la población más vulnerable que depende exclusivamente del sistema público para su cuidado básico.

Hasta el momento, la Municipalidad de Junín no ha emitido un comunicado oficial confirmando una partida presupuestaria específica para reemplazar la totalidad del Programa Remediar con fondos propios.