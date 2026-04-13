Impulso provincial a la educación en Junín: Llega la carrera de Maestro Mayor de Obras para adultos

En el Distrito de Junín continúan consolidándose políticas educativas que amplían derechos y generan nuevas oportunidades de formación para la comunidad, siempre con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En este marco, se anuncia un importante logro:

• Nueva propuesta educativa en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1

A partir de las gestiones realizadas por la Jefatura Distrital Junín ante la Dirección de Educación Técnica, se incorpora una nueva propuesta formativa en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 de la ciudad.

Se trata de la implementación del Ciclo Técnico Profesional de Maestra y Maestro Mayor de Obras destinado a personas mayores de 18 años que cuenten con título secundario y deseen formarse para su inserción en el sector de la construcción.

La propuesta curricular se organiza en módulos cuatrimestrales y anuales, a lo largo de tres años, brindando una formación progresiva y articulada que permite adquirir saberes y competencias fundamentales para el ejercicio profesional.

Las clases presenciales se dictarán en Lebensohn 125, en turno vespertino, de martes a viernes, con una carga horaria semanal de 16 horas.

La inscripción se realizará hasta el 15 de abril, a través de un código QR o link de Formulario de Google, disponible en las redes sociales de la institución y de Jefatura Distrital.

Las y los interesados deberán presentar:

• DNI digitalizado

• Título secundario

• Certificados de trayectos de Nivel III de Formación Profesional (Opcional)

Para consultas, podrán comunicarse por correo electrónico a: tecnica1junin@abc.gob.ar indicando en el asunto: Inscripción Ciclo Técnico Profesional – MMO.