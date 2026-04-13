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Impulso provincial a la educación en Junín: Llega la carrera de Maestro Mayor de Obras para adultos

Este importante avance para la educación pública local es el resultado de las gestiones encabezadas por la Jefatura Distrital de Junín, que logra consolidar en el territorio políticas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para ampliar derechos y crear nuevas salidas laborales.

Por Redacción

Lunes, 13 de abril de 2026 a las 14:00

En el Distrito de Junín continúan consolidándose políticas educativas que amplían derechos y generan nuevas oportunidades de formación para la comunidad, siempre con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En este marco, se anuncia un importante logro:

• Nueva propuesta educativa en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1

A partir de las gestiones realizadas por la Jefatura Distrital Junín ante la Dirección de Educación Técnica, se incorpora una nueva propuesta formativa en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 de la ciudad.

Se trata de la implementación del Ciclo Técnico Profesional de Maestra y Maestro Mayor de Obras destinado a personas mayores de 18 años que cuenten con título secundario y deseen formarse para su inserción en el sector de la construcción.

La propuesta curricular se organiza en módulos cuatrimestrales y anuales, a lo largo de tres años, brindando una formación progresiva y articulada que permite adquirir saberes y competencias fundamentales para el ejercicio profesional.

Las clases presenciales se dictarán en Lebensohn 125, en turno vespertino, de martes a viernes, con una carga horaria semanal de 16 horas.
La inscripción se realizará hasta el 15 de abril, a través de un código QR o link de Formulario de Google, disponible en las redes sociales de la institución y de Jefatura Distrital.

Las y los interesados deberán presentar:
• DNI digitalizado
• Título secundario
• Certificados de trayectos de Nivel III de Formación Profesional (Opcional)

Para consultas, podrán comunicarse por correo electrónico a: tecnica1junin@abc.gob.ar indicando en el asunto: Inscripción Ciclo Técnico Profesional – MMO.