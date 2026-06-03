Grave accidente en Ruta 6: Dos policías de la División Explosivos de Junín resultaron heridos tras un violento vuelco

Un violento siniestro vial se registró este martes sobre la Ruta Provincial Nº 6, a la altura del cruce con la Ruta 16 en jurisdicción de San Vicente, cuando dos policías pertenecientes a la División Explosivos Junín protagonizaron un grave vuelco mientras regresaban hacia la localidad de Chacabuco. Por causas que la justicia intenta establecer, la camioneta Citroën Berlingo en la que se desplazaban perdió el control en el kilómetro 68 de la mano ascendente, salió de la cinta asfáltica y terminó volcado sobre la banquina.

El vehículo era conducido por el Oficial Ayudante Marcelo Migliore, quien sufrió politraumatismos de diversa consideración tras el impacto. La peor parte se la llevó su acompañante, la Sargento Rocío Natali Godoy, quien fue hallada inconsciente en el lugar del hecho y requirió un traslado de urgencia al Hospital de San Vicente. Ambos efectivos se encontraban de franco de servicio pero vestían sus uniformes reglamentarios, ya que retornaban de una práctica de desfile llevada a cabo en la Escuela de Policía Juan Vucetich.

El accidente motivó un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad y el personal de salud. En el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios junto a ambulancias y efectivos del Comando de Patrullas de San Vicente para rescatar y asistir a los uniformados. La investigación penal del hecho quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada Nº 1 de San Vicente, fiscalía que caratuló el expediente de manera preventiva como lesiones culposas.

Fuente Labuenainfo.com