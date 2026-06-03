Grave choque en la Ruta 5: un conductor sufrió múltiples fracturas al colisionar contra otra camioneta

Un violento accidente de tránsito se registró este martes, minutos antes de las 15:00 horas, sobre el kilómetro 106 de la Ruta Nacional Nº 5, en jurisdicción del partido de Mercedes. El siniestro vial involucró a dos utilitarios y generó un fuerte despliegue de los servicios de emergencia de la región, dejando como saldo a un hombre con heridas de consideración.

El choque fue protagonizado por una Peugeot Partner de color blanca, conducida por Juan Carlos Moro, de 74 años de edad y domiciliado en Chivilcoy, y una pick-up Toyota Hilux de color gris, en la que se movilizaba Diego Lorenzo Rosales, de 49 años y oriundo de Suipacha.

Al momento del impacto, el vehículo menor conducido por Moro se movilizaba en sentido Mercedes hacia Chivilcoy. Según los datos recogidos en el lugar por las fuerzas de seguridad, el conductor de la Partner intentó ingresar a la conocida estación de servicio «La Picada» aparentemente sin advertir que, en sentido contrario, desde Suipacha hacia Mercedes, avanzaba la Toyota Hilux, lo que provocó la violenta e inevitable colisión frontal.

A raíz del fuerte impacto, el conductor de la Partner se llevó la peor parte. Si bien ingresó al nosocomio consciente y lúcido, el personal médico constató que sufrió múltiples fracturas y heridas cortantes, por lo que su estado actual es delicado. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar del hecho, fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Blas Dubarry de Mercedes, donde permanece internado bajo observación. Por su parte, el conductor de la Hilux resultó prácticamente ileso, presentando solo algunos golpes menores, y manifestó su deseo de no ser trasladado a ningún centro asistencial.

Debido a la magnitud del siniestro, en el sector del accidente trabajó de manera coordinada el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mercedes, personal del SAME, Policía Vial, policía comunal y la guardia de Protección Civil. El tránsito vehicular sobre la Ruta 5 estuvo parcialmente interrumpido durante un prolongado lapso mientras se realizaban las tareas de asistencia médica, las pericias de rigor y la remoción de los rodados de la calzada. En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 del Departamento Judicial Mercedes, que caratuló la causa bajo la línea de investigación correspondiente.

Fuente dechivilcoy