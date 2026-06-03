Comunidad, salud y un mensaje de paz: el Colegio Santa Unión festejó sus 118 años con una masiva bicicleteada familiar

La tradicional institución educativa de Junín dio inicio al mes de su aniversario con una convocante actividad recreativa que unió la sede escolar con el Parque Borchex, promoviendo el encuentro comunitario, la vida saludable y un mensaje de paz.

En el marco de las celebraciones por sus 118 años de trayectoria en la comunidad, el Colegio Santa Unión llevó a cabo una exitosa bicicleteada institucional que recorrió las calles céntricas de la ciudad y culminó con un picnic familiar en las instalaciones del Parque Borchex. Esta iniciativa marca el inicio de una serie de festejos planificados para el mes del colegio, caracterizados históricamente por abrirse a la sociedad a través de propuestas con impacto social y comunitario.

Para garantizar el desarrollo seguro del evento, que movilizó a una gran cantidad de alumnos, familias y docentes cruzando arterias principales, el Gobierno de Junín dispuso un operativo coordinado de control y asistencia vial a lo largo de todo el trayecto.

Desde la Dirección de Deportes municipal destacaron la importancia de acompañar a las instituciones educativas tradicionales en sus fechas más significativas, poniendo en valor la elección de actividades físicas y recreativas que fomenten el uso de los espacios públicos emblemáticos de la ciudad. El Parque Borchex, consolidado como un punto neurálgico para el deporte y el esparcimiento local, se transformó así en el escenario ideal para el cierre de la jornada, reflejando el éxito del trabajo en conjunto entre el Estado local y las comunidades escolares para generar entornos seguros de recreación y movimiento.

Al respecto, Estrella Asin, directora de Pastoral del Colegio Santa Unión, detalló los fundamentos de la propuesta explicando que «la idea de realizar una bicicleteada y un picnic fue para celebrar estos 118 años y dar comienzo a los festejos del mes del colegio, ya que siempre buscamos hacer alguna actividad que, si bien es de festejo institucional, tenga una llegada a la comunidad».

Asimismo, la docente contextualizó el sentido espiritual y social del evento al recordar que «así como otros años plantamos árboles o hicimos actividades solidarias, este año quisimos sumarnos al pedido de paz del Papa Francisco en el marco de los 800 años de San Francisco de Asís, buscando una propuesta que incluya tanto la parte física como la oración».

Por último, Asin remarcó el rol del Estado local en la jornada: «El apoyo del Gobierno de Junín fue muy importante porque no hubiésemos podido solos; implicaba recorrer el centro de la ciudad y cruzar la ruta, por lo que el trabajo de los chicos organizando el tránsito y de quienes nos recibieron en el parque fue fundamental».

Por su parte, Diego Hortiguera, director de Deportes del Gobierno de Junín, expresó la satisfacción de la gestión al manifestar que «es una alegría enorme poder estar presente y que nos hagan parte de esta hermosa fiesta, y estamos más que contentos de que hayan elegido una bicicleteada para generar este espacio de encuentro, alegría y festejo por los 118 años».

En sintonía con la resignificación del espacio público, el funcionario valoró la elección del predio al señalar que «el Parque Borchex es un lugar muy lindo y concurrido que la gente elige para hacer actividad física, y para que estas cosas salgan de la mejor manera siempre se necesita este trabajo en conjunto».

Para finalizar, Hortiguera felicitó «a los peques que lograron hacer la gran bicicleteada y que se sigan generando estos lindos espacios de encuentro y movimiento».

Fuente: Gobierno de Junín