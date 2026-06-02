Fiorini supervisó el recambio de luminarias en el PArque Central

El intendente interino de Junín, Juan Fiorini recorrió el nuevo tramo de iluminación LED incorporado sobre el Parque Central, ubicado en el barrio Villa Belgrano, en el sector comprendido entre Bernardo de Irigoyen y Primera Junta.

Durante la visita, conversó con vecinos sobre el impacto de esta mejora y destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura urbana que permita generar espacios más seguros, accesibles y adecuados para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas.

La intervención se enmarca en el Plan de Reconversión Lumínica impulsado por el Gobierno de Junín, que tiene como objetivo alcanzar el 100% de cobertura LED en toda la ciudad para el año 2027. La obra incluyó la colocación de 22 nuevas columnas y el recambio de la misma cantidad de luminarias existentes por equipos de mayor potencia y eficiencia, dando respuesta a una demanda planteada por la comunidad y reforzando la iluminación en uno de los espacios públicos más utilizados por los juninenses.

Cabe destacar que esta obra se suma a una serie de intervenciones estratégicas que el Gobierno de Junín impulsa en Villa Belgrano con el objetivo de acompañar el crecimiento y desarrollo del sector. Entre ellas se destacan la ampliación del Parque Central, cuya tercera etapa ya se encuentra en ejecución, el avance de la obra del paso bajo nivel sobre calle Rivadavia y el proyecto de modernización integral de dicha arteria, iniciativas que buscan mejorar la conectividad, la seguridad, la circulación y la calidad de los espacios públicos para beneficio de los vecinos y de toda la comunidad juninense.

Luego de recorrer el nuevo sector iluminado y conversar con los vecinos, el intendente Juan Fiorini destacó: “Estamos muy contentos de ver esto, que ya es un hecho concreto más, desde el Gobierno de Junín continuamos avanzando con el plan de reconversión lumínica en toda la ciudad, la meta es alcanzar el 100% de cobertura LED para el año 2027, además de reemplazar luminarias ya existentes, y trabajamos permanentemente en la incorporación de nuevos puntos de luz en aquellos sectores donde el crecimiento urbano y las demandas de los vecinos así lo requieren, y sin dudas estas inversiones permiten mejorar la calidad de los servicios públicos, optimizar el consumo energético y brindar mayores condiciones de seguridad para toda la comunidad”.

“Hace pocos días se anunció la ampliación de este espacio mediante una nueva etapa de obras que ya se encuentra en ejecución, se trata de uno de los lugares más utilizados por los juninenses para la práctica de actividades deportivas y recreativas, razón por la cual se tomó la decisión de avanzar con una mejora integral de la iluminación a partir de los pedidos realizados por vecinos y representantes de la Sociedad de Fomento”, manifestó y al mismo tiempo especificó que se incorporaron nuevas columnas y equipos LED de mayor alcance, además de concretarse el recambio de luminarias existentes para reforzar la cobertura lumínica en sectores que presentaban menor visibilidad durante la noche.

Para cerrar, el Jefe Comunal valoró el trabajo articulado que se viene desarrollando junto a la Sociedad de Fomento de Villa Belgrano y destacó que la iluminación constituye una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad: “Además continuamos avanzando en la incorporación de cámaras de monitoreo para el barrio, y esto tiene que ver también con el acompañamiento de la institución en proyectos estratégicos para la zona, como el avance de la obra del paso bajo nivel y la propuesta de modernización de la avenida Rivadavia, se trata de iniciativas que permitirán mejorar la conectividad, potenciar el desarrollo urbano y generar mejores oportunidades para los vecinos y comerciantes del sector”.

En tanto, Perla Casella, secretaria de Servicios Públicos, se refirió al Plan de Reconversión Lumínica y dijo: “El mismo contempla distintas líneas de acción que se desarrollan simultáneamente en toda la ciudad, por un lado, se avanza con el reemplazo de luminarias de sodio por tecnología LED en barrios ya consolidados y, por otro, se incorporan nuevos puntos de iluminación en sectores que experimentan un crecimiento sostenido y requieren una ampliación de la infraestructura existente”.

Además, señaló que “muchas de las intervenciones surgen a partir de las demandas planteadas por vecinos, sociedades de fomento y reclamos canalizados a través de la línea 147, y en cuanto a esta nueva obra ejecutada en el Parque Central, se colocaron 22 columnas nuevas con sus respectivos equipos LED sobre el sector lindero a las viviendas, mientras que se realizó el recambio de otros 22 equipos en las columnas existentes ubicadas sobre el lado del ferrocarril, y de esta manera se logró incrementar considerablemente la cantidad y calidad de la iluminación disponible, mejorando la visibilidad y reforzando la seguridad en todo el tramo comprendido entre Bernardo de Irigoyen y Primera Junta”.

Por su parte, Marcelo Longinotti, presidente de la Sociedad de Fomento de Villa Belgrano, manifestó su satisfacción por la concreción de una obra que había sido planteada por los vecinos como una necesidad prioritaria, y en este sentido, explicó: “El tramo intervenido era uno de los sectores donde más se percibía la falta de iluminación durante la noche y el cambio generado a partir de la colocación de estas nuevas luminarias es notable para quienes transitamos habitualmente por el lugar, estamos muy contentos realmente, fue un proyecto que solicitamos y ya lo vemos, cambió el aspecto incluso, estamos muy agradecidos”.

“El beneficio alcanza no solamente a los habitantes de Villa Belgrano, sino también a los numerosos vecinos de distintos puntos de la ciudad que utilizan diariamente el Parque Central para caminar, correr o realizar distintas actividades recreativas, reitero, estamos muy contentos por la respuesta brindada ,el trabajo conjunto que se viene desarrollando para continuar impulsando mejoras que fortalecen la seguridad, el uso de los espacios públicos y la calidad de vida de toda la comunidad es un realidad, y vamos a seguir por este camino”, afirmó el fomentista para concluir.

