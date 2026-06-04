El barrio La Celeste y Trenes Argentinos Cargas se harán cargo de la limpieza de los cañaverales a la vera de las vías del ferrocarril

En una decisión motivada por la urgencia y la necesidad de seguridad, la Sociedad de Fomento del barrio La Celeste y la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas sellaron un acuerdo para intervenir de manera directa y definitiva sobre los terrenos ferroviarios. Ambas partes asumieron la responsabilidad total de limpiar el denso cañaveral que crece a la vera de las vías, un sector que actualmente funciona como base operativa para la delincuencia y el narcomenudeo.

La iniciativa surgió de la propia comunidad ante el peligro diario que corren las familias del sector. Hugo Cieri, presidente de la Sociedad de Fomento, explicó que la zona se volvió insostenible y que los cañaverales son lugares muy proclives para que se cometan hechos de inseguridad que preocupan mucho a los vecinos. Para revertir la situación, los fomentistas confirmaron que se harán cargo de la situación mediante la conformación de consorcios vecinales para poner dinero de sus bolsillos y comprar las herramientas necesarias para cortar las cañas de forma manual.

Por su parte, Trenes Argentinos Cargas intervendrá con un rol operativo clave para asegurar el éxito del operativo. Sergio Cuello, representante de la compañía ferroviaria, mostró una gran predisposición para solucionar este problema de raíz, otorgando las autorizaciones correspondientes y comprometiéndose formalmente a aportar maquinaria pesada, incluyendo una retroexcavadora, para avanzar con la limpieza profunda en las áreas más complejas de las vías férreas.

Los vecinos explicaron que esta acción conjunta es urgente debido a que las bandas locales utilizan las cañas para ocultar partes de motos o bicicletas robadas, y para armar puntos de venta de droga que generan violentas peleas familiares. El nivel de peligro es tan alto que las mismas bandas dedicadas al narcomenudeo apedrean a la policía cada vez que acude a los reclamos, dejando a los habitantes en total desamparo. Con este trabajo coordinado entre la empresa estatal y el barrio, los fomentistas buscan mejorar la visibilidad, optimizar la iluminación del sector y gestionar la instalación de una cámara de seguridad para erradicar definitivamente las bandas del lugar.

Fuente la verdad