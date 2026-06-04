Intendente Influencer: En Abril, Prensa ya había comprado otro Iphone 17 PRO Max por $2.113.000

El jefe comunal interino de Junín, Juan Fiorini, a quien la oposición ya bautizó como el "intendente influencer", está empecinado en mejorar su imagen en busca de imponerse en las elecciones ejecutivas del año próximo.

Es por eso que la Dirección de Prensa municipal realizó insólitos gastos durante los últimos meses, con el objetivo de contar con equipamiento de última generación con los cuales podrán fotografiar y filmar al intendente.

Según surge de órdenes de compra a las que accedió Junín Digital, fechadas el 1 de junio de 2026, la comuna adquirió un iPhone 17 Pro de 256 GB por $2.319.999 y un iPhone 17 Pro Max de 256 GB por $2.559.999.

El iPhone 17 Pro Max es el modelo insignia más reciente y avanzado de Apple.

Sin embargo, de un análisis detallado de las órdenes de compra realizadas en los últimos meses, se desprende que el 20 de Abril pasado, el municipio ya había adquirido otro IPhone 17 Pro Max, por la suma de $2.113.000.

De esta manera, la Dirección de Prensa cuenta con 3 celulares tope de gama con los cuales podrá utilizar para fotografiar y filmar a Fiorini.

Pero los innecesarios gastos no terminan en esas compras. La Dirección de Prensa adquirió a su vez en abril pasado una Cámara Fotográfica por casi $3 millones, lentes por casi $1 millón, un proyector por casi $900 mil y un micrófono inalámbrico (Fiorini utiliza en sus videos), por casi $840 mil pesos.

En total, sólo entre abril y junio, las compras de equipamiento realizadas por la Dirección de Prensa superan los $13 millones, una cifra que inevitablemente abre el debate sobre las prioridades de la gestión municipal.

Reel pagos

El discrecional reparto de recursos para fomentar las apariciones del intendente en redes sociales hay que sumarle la contratación de una agencia para el armado de reels publicitarios, por la suma de $900 mil pesos. Así se desprende de una orden de compras publicada el 2 de Junio de este año.







