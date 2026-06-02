Arata asumió como presidenta de la comisión de Presupuesto del Senado: Petrecca será vocal

El Salón Antonio Cafiero del Senado bonaerense se constituyó en el escenario donde tuvo lugar la constitución de la comisión de Presupuesto e Impuestos. La senadora de Fuerza Patria Valeria Arata fue votada unánimemente por sus pares para presidir el Cuerpo legislativo.

La vicepresidencia de la comisión será ejercida por Matías De Urraza (La Libertad Avanza); mientras que Adrián Santarelli (Fuerza Patria) tendrá a su cargo la secretaría.

Integran el órgano de análisis Marcelo Feliú (Fuerza Patria); Silvana Ventura (Unión y Libertad); Natalia Quintana (Hechos); Jorge Paredi (Fuerza Patria); Pablo Petrecca (PRO); Juan Manuel Rico Zini (PRO); Germán Lago (Fuerza Patria); Emmanuel González Santalla (Fuerza Patria); María Inés Laurini (Fuerza Patria); Mónica Macha (Fuerza Patria); Betina Riva (La Libertad Avanza); y María Cecilia Martínez (La Libertad Avanza).

Del cónclave de constitución del órgano participaron la titular de la comisión Valeria Arata (Fuerza Patria); el vicepresidente Matía De Urraza (La Libertad Avanza); el secretario Adrián Santarelli (Fuerza Patria); Natalia Quintana (Hechos); Pablo Petrecca (PRO); Silvana Ventura (Unión y Libertad); Germán Lago (Fuerza Patria); y María Inés Laurini (Fuerza Patria).

De manera virtual estuvieron Marcelo Feliú (Fuerza Patria); Jorge Paredi (Fuerza Patria); Juan Manuel Rico Zini (PRO); y María Cecilia Martínez (La Libertad Avanza).

La comisión dictamina sobre todo lo relativo al Presupuesto General de la Administración Pública Provincial y reparticiones autárquicas, cálculo de recursos, leyes de sueldos, autorización de gastos e inversiones en general, rendición de cuentas y todo asunto referente a créditos, becas y subsidios.

De igual modo, prioriza el análisis en relación a tributos provinciales, proyectos o reformas de leyes impositivas, promoción, orientación y realización de la política económica - financiera de la provincia. También se concentra en el estudio y ejecución de planes de desarrollo económico, de promoción y radicación de industrias.

"Un enorme desafío"

Tras la reunión de constitución de la comisión, Arata expresó su satisfacción por el desafío que implica encabezar el cuerpo y remarcó la necesidad de construir consensos para avanzar en iniciativas que beneficien a los bonaerenses.

“Un enorme desafío que asumo con compromiso, responsabilidad y la convicción de trabajar para construir consensos que permitan dar respuestas concretas a nuestra comunidad”, señaló Arata.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido para asumir la presidencia y ratificó su intención de desarrollar la tarea con diálogo, transparencia y dedicación.

La Comisión de Presupuesto e Impuestos es una de las más importantes del Senado provincial, ya que tiene a su cargo el análisis de proyectos relacionados con la política fiscal, tributaria y presupuestaria, además de intervenir en el tratamiento del Presupuesto General de la Provincia.