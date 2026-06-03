Se actualizaron las tarifas del transporte escolar rural: Incremento del 10,8%

El Consejo Escolar de Junín informó que ha recibido la notificación oficial sobre la actualización de las tarifas correspondientes al servicio de transporte escolar rural, con un incremento del 10,8%, vigente a partir del 1° de junio de 2026.

Esta actualización se suma al 22,2% aplicado desde el 1° de marzo, permitiendo adecuar los valores de un servicio fundamental para garantizar el acceso a la educación de las y los estudiantes que residen en zonas rurales.

Asimismo, esta decisión refleja el compromiso del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de continuar invirtiendo en educación y de fortalecer aquellas políticas públicas que garantizan el acceso, la permanencia y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su lugar de residencia.

Se adjunta la comunicación oficial de la provincia firmada por las autoridades competentes, mediante la cual se informa la presente actualización tarifaria.