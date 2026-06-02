Intendente influencer: La Dirección de Prensa compró dos iphone 17 por casi $5 millones

Las órdenes de compra corresponden a un iPhone 17 Pro y un iPhone 17 Pro Max destinados a la Dirección de Prensa. El desembolso se conoce en medio de una mayor exposición pública del intendente interino Juan Fiorini.

La adquisición de dos teléfonos celulares de alta gama para la Dirección de Prensa abrió un nuevo foco de debate político en el municipio. Según surge de órdenes de compra a las que accedió Junín Digital, fechadas el 1 de junio de 2026, la comuna adquirió un iPhone 17 Pro de 256 GB por $2.319.999 y un iPhone 17 Pro Max de 256 GB por $2.559.999.

Las compras fueron realizadas a la firma AMX Argentina Sociedad Anónima y representan un desembolso total de $4.879.998.

Si bien desde el municipio no trascendieron detalles sobre los motivos específicos de la adquisición, la llamativa compra puso en duda la necesidad de destinar casi cinco millones de pesos a equipamiento tecnológico de alta gama para el área de comunicación.

El tema cobra relevancia en un contexto en el que el intendente interino, Juan Fiorini, incrementó su presencia en actividades oficiales, recorridas de obras, inauguraciones y eventos institucionales. Esa estrategia de comunicación le valió críticas de dirigentes opositores, que en más de una oportunidad lo calificaron como un “intendente influencer”, al considerar que prioriza la exposición pública y la difusión en redes sociales.

En ese marco, los cuestionamientos apuntan a determinar si la compra de los dispositivos responde a una necesidad operativa concreta de la Dirección de Prensa o si se trata de una inversión difícil de justificar frente a otras demandas que enfrenta el municipio.