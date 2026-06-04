Las calles de Junín marcharon con fuerza en un nuevo grito masivo por el "Ni Una Menos"

"No sabemos qué día llegamos a nuestras casas y qué día no", aseguraron las estudiantes secundarias y universitarias que encabezaron la masiva marcha por el centro de la ciudad, en una jornada donde familias y gremios denunciaron el desmantelamiento de las políticas de prevención y exigieron justicia ante los femicidios que golpean al país.

La comunidad de Junín se sumó de manera contundente a la convocatoria nacional, transformando las principales arterias de la ciudad en un escenario de fuerte reclamo y reflexión colectiva. La columna de manifestantes concentró en la plaza 25 de Mayo y avanzó en una ruidosa caminata por la calle Sáenz Peña hasta la Avenida San Martín, para luego descender por Rivadavia, portando pancartas autogestionadas con consignas que exigían el fin de la violencia machista y mayor protección estatal.

El protagonismo de las nuevas generaciones marcó el pulso de la jornada local, donde estudiantes de escuelas secundarias y de la UNNOBA expresaron el desamparo y el temor con el que transitan el espacio público todos los días. A través de testimonios cargados de angustia pero también de firmeza, las jóvenes manifestaron que la problemática ya forma parte de las conversaciones habituales en sus hogares, donde el horror de las estadísticas nacionales, que exponen un femicidio cada 31 horas en el país, genera escalofríos y activa la necesidad de salir a cuidar sus vidas en grupo para defender sus derechos.

La dimensión política y educativa de la protesta en Junín quedó expuesta con la participación de diversos espacios comunitarios, entre ellos el gremio docente Suteba. Desde el sector sindical denunciaron de forma directa el impacto del desmantelamiento del Ministerio de la Mujer y el desfinanciamiento de las herramientas de prevención, alertando que la falta de políticas públicas específicas desprotege a las víctimas en un contexto social donde proliferan discursos de odio. Los referentes locales concluyeron que cada muerte violenta delata lo mucho que falta crecer como sociedad y exigieron la restitución urgente de programas de educación en igualdad.