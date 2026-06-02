Burgos debate en la OIT y avanza con una regulación para plataformas digitales en Junín

El concejal y abogado laboralista, Fernando "Turi" Burgos está participando de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se desarrolla del 1 al 12 de junio en Ginebra, Suiza, y reúne a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados miembros del organismo.

Burgos, que participa por sexta vez del congreso de la OIT, con una basta experiencia como asesor de diferentes entidades gremiales, integra la comitiva de la Confederación General del Trabajo (CGT) y forma parte de los equipos técnicos que trabajan en la Comisión de Normativa sobre Trabajo Decente en la Economía de Plataformas, considerada una de las discusiones más trascendentes de los últimos años.

“Estamos participando de un debate histórico que puede marcar un antes y un después para millones de trabajadores en todo el mundo. La economía de plataformas creció de manera acelerada, pero muchas veces lo hizo sin las garantías laborales básicas que cualquier trabajador merece”, señaló Burgos desde Ginebra.

La comisión se encuentra desarrollando la segunda discusión normativa, instancia previa a la posible aprobación definitiva de un nuevo Convenio Internacional acompañado por una Recomendación sobre el trabajo en plataformas digitales, que abarcan actividades desarrolladas a través de aplicaciones como Uber, Rappi, Pedidos Ya y otras similares.

Entre los principales temas que se encuentran en debate figuran la determinación de la relación laboral de quienes trabajan para plataformas digitales; la transparencia de los algoritmos que asignan tareas, fijan tarifas o suspenden cuentas; la protección social y previsional; la libertad sindical y la negociación colectiva; las condiciones de trabajo y remuneración; y las normas de seguridad y salud laboral.

Uno de los puntos centrales de la discusión es definir si los trabajadores de plataformas deben ser considerados empleados en relación de dependencia, trabajadores autónomos o si corresponde establecer una presunción de laboralidad, cuestión que hoy genera importantes diferencias entre gobiernos, empleadores y representantes de los trabajadores.

“Las nuevas tecnologías no pueden ser una excusa para retroceder en derechos laborales. Por el contrario, deben ser una oportunidad para construir empleo de calidad, con reglas claras, protección social y respeto por la dignidad de quienes trabajan”, afirmó Burgos.

La importancia de esta discusión radica en que, durante la Conferencia Internacional del Trabajo de 2025, los Estados miembros resolvieron avanzar hacia la elaboración de un convenio vinculante complementado por una recomendación, transformando el debate en la construcción de una futura norma internacional del trabajo.

De aprobarse, se convertirá en la primera regulación internacional específica destinada a establecer estándares laborales para el trabajo en plataformas digitales a nivel mundial.

“La participación en este congreso y en esta temática de la situación de los trabajadores de plataformas digitales me resulta muy útil. No sólo por el interés de la protección de los derechos del trabajador en general. Sino porque es precisamente uno de los temas que estoy trabajando en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Poder participar, escuchar y aportar al debate internacional me permitirá generar un marco legal sumamente actualizado en Junín”, concluyó Burgos.