El Verde recibe al Lobo

Sarmiento y Gimnasia y Esgrima de La Plata se enfrentan en el Estadio Eva Perón, este lunes a las 16.30 horas, por la décima cuarta jornada del Torneo Apertura con el arbitraje de Álvaro Carranza.

El Verde atraviesa un buen momento acompañado de los resultados ya que entre el torneo y la Copa Argentina (venció a Tristán Suárez y avanzó a los 16avos de final) acumula tres triunfos consecutivos y ese presente lo dejó con la oportunidad de meterse entre los ocho primeros de la Zona B si hoy vence al Lobo; en tanto que comenzó a mirar de otra manera las tablas de los descensos debido a que está vigésimo en la anual y en el puesto 27 en la de los promedios.

En relación al juego, el primer tiempo del triunfo con Barracas Central fue de lo mejor que produjo el equipo en el certamen. Con el sistema repetido de cuatro defensores, cinco mediocampistas y un delantero, el Verde se hizo dueño de la pelota y, a partir de la movilidad y poniendo mucha gente en campo contrario, borró de la cancha al local ya que tampoco sufrió en el arco propio. Sin embargo, ante el Lechero, por la Copa Argentina, tuvo complicaciones para traducir la tenencia en peligro y evidenció serios problemas en el retroceso que obligaron a Javier Burrai a apareceer para evitar el gol en varias oportunidades.

Para este compromiso el entrenador, Facundo Sava, contará con el regreso de Santiago Salle, que cuenta con chances de ser titular ente la baja de Julián Contrera por acumulación de amonestaciones; en tanto que Diego Churín se perderá el segundo y último juego por la expulsión sufrida ante Aldosivi.

Enfrente estará el conjunto platense que viene de quedarse sin su entrenador, Fernando Zarinatto, ya que fue despedido luego de la última derrota frente a Huracán, aunque el jueves también avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina dejando en el camino a Deportivo Camioneros. El Tripero, que será dirigido interinamente por Ariel Pereyra, suma 14 unidades en la Zona B (dos menos que el Verde), arrastra tres caídas conseccutivas en el Apertura y para este duelo no podrá contar con Renzo Giampaoli quien sufrió un desgarro.

Autoridades

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Julio Fernández