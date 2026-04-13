Fiorini: “Trabajamos para construir una ciudad más inclusiva y con oportunidades para todos”

Con motivo del primer aniversario del Club de Leones Autismo Junín, el intendente de Junín, Juan Fiorini, junto a funcionarios de la Dirección de Discapacidad, autoridades y socios del Club de Leones, participó de una jornada especial en la que la institución celebró su crecimiento y recibió un reconocimiento internacional por su destacada labor en la promoción de la inclusión. En este marco, se puso en valor el acompañamiento sostenido desde sus inicios por parte del Gobierno de Junín y la Dirección de Discapacidad, un respaldo destacado por la propia entidad.

Durante el encuentro, se remarcó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones de la comunidad, fortaleciendo vínculos que permiten avanzar en políticas públicas inclusivas. Asimismo, se destacó el crecimiento alcanzado por la institución en su primer año de vida, con múltiples acciones orientadas a la concientización y el acompañamiento de las familias, y una distinción internacional que posiciona a la ciudad en este ámbito a nivel global.

Luego de la entrega distintiva a la institución, el intendente Juan Fiorini valoró el crecimiento del Club de Leones Autismo Junín desde su creación, recordando que estuvo presente en sus inicios y que hoy se consolida como un espacio clave para la comunidad, y en relación a esto, destacó que “es muy especial el trabajo articulado entre el sector público y privado, este tipo de iniciativas permiten generar propuestas que impactan de manera positiva en toda la sociedad, y hoy lo estamos viendo, esta entidad cruzo fronteras, fue elegida, y eso nos llena de orgullo”.

Asimismo, el Jefe Comunal subrayó la importancia del compromiso humano detrás de cada acción, poniendo en valor a quienes integran el club por dedicar tiempo y esfuerzo a una causa tan significativa, y en esa línea sostuvo: “El trabajo conjunto contribuye a construir una ciudad más inclusiva, más amigable y con oportunidades para todos, donde se respeten las diferencias y se fortalezcan los valores comunitarios, vamos q seguir acompañando y trabajando para generar espacios que fomenten la inclusión sobre todo”.

Por su parte, Darío Albendaño, presidente del Club de Leones Autismo Junín, expresó su orgullo por el camino recorrido en este primer año de vida institucional, y destacó: “Para nosotros la visibilización lograda en torno al autismo fue mucho más de lo que esperábamos, el trabajo realizado permitió posicionar la temática en la agenda pública y fortalecer el vínculo con el Municipio, especialmente con la Dirección de Discapacidad, que acompañó desde el primer momento y estamos muy agradecidos con todo el equipo”.

“Consideramos esto como un logro significativo para toda la institución y las familias que la integran, desde mi mirada personal, estoy muy emocionado como padre de Paloma (Albendaño) y es orgullo haber impulsado este espacio que hoy genera impacto real en la comunidad, tenemos la expectativa de seguir creciendo y acompañando a más personas”, remarcó sobre la significancia de recibir el reconocimiento y al mismo tiempo valoró a toda la comunidad que hace a la institución.

Seguidamente, Karina Morales, directora de Discapacidad, destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando con la institución, y afirmó que “es necesario poner en valor los vínculos construidos y la importancia de sostener una labor articulada, el trabajo en equipo es fundamental para alcanzar objetivos comunes, especialmente en materia de inclusión, y se viene logrando”.

En esa línea, la funcionaria señaló: “Desde el Gobierno de Junín se brinda acompañamiento permanente no solo a esta entidad, sino también a otras instituciones que trabajan por la inclusión, felicitamos al Club de Leones Autismo Junín tanto por su primer aniversario como por el reconocimiento internacional recibido, este es un premio muy valioso, que refleja el compromiso y la dedicación del grupo”.

Para finalizar, Alejandro Trerotola, vicegobernador del leonismo, manifestó su orgullo por el trabajo que viene desarrollando la institución local, destacando su carácter pionero dentro de Latinoamérica: “Es la primera entidad en abordar la temática del autismo desde el ámbito del leonismo, este tipo de iniciativas marcan un camino a seguir para otras organizaciones, estamos muy orgullosos de haber realizado esta entrega”.

“Esto se trata de una distinción de gran relevancia, ya que solo doce clubes en todo el mundo son seleccionados para recibirla, el logro del Club de Leones Autismo Junín representa un motivo de orgullo tanto para el leonismo argentino como para toda la comunidad, ya trascendió, su mensaje llega y el foco de importancia es ese, feliz aniversario y vamos por muchos más”, explicó por último en relación al reconocimiento otorgado, a la vez que felicitó a la delegación Junín por su primer aniversario.

Fuente laverdad